ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Традиционные банки теряют монополию на финансовые услуги. Эра подходит к концу?

Новости и статьи
27 октября 2025
21:00
380
В современную эпоху банковские гиганты стали символом финансового могущества. Однако сегодня позиции традиционных финансовых институтов серьезно меняются.
Банковский сектор переживает масштабную трансформацию. По данным экспертов, на рубеже тысячелетий в Европе действовало около девяти тысяч финансовых учреждений. Сейчас почти половина из них прекратила существование. Крупные игроки поглощали более мелких конкурентов в погоне за прибылью, полагая, что банковский рынок неизменен по своей природе. Развитие технологий и смена поколений клиентов показали ошибочность этого подхода. 

Компании вроде Revolut, Apple Pay, Google Pay и другие финтех-платформы успешно предоставляют услуги, которые раньше были исключительной прерогативой банков. Потребители осознали, что им не нужен банк как институт — им нужны конкретные финансовые услуги. 

Изменение отношений с клиентами 
Банки начинают адаптироваться к новой реальности. Их подход к клиентам трансформируется: вместо модели продавец-покупатель развиваются партнерские отношения. Молодое поколение демонстрирует меньшую лояльность к одному банку, предпочитая использовать услуги нескольких учреждений одновременно. 

Бренд перестает играть решающую роль. 

Искусственный интеллект определит будущее 
Перспективы финансового сектора могут зависеть от темпов внедрения искусственного интеллекта. Эксперты предполагают появление AI-агентов, которые будут управлять взаимодействием клиентов с несколькими банками, автоматически выбирая наиболее выгодные предложения и меняя финансовые продукты ежемесячно в зависимости от условий. 
банки Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
600
ОБЩЕСТВО
ДЕТИ НАПАЛИ НА ШКОЛЬНИЦУ В ВИМПЕРКЕ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ОЧЕВИДЦЕВ
19:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
556
ОБЩЕСТВО
ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ. ПЕРВЫЙ СНЕГ В КРУШНЫХ ГОРАХ
16:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
1022
ЭКОНОМИКА
КОАЛИЦИЯ ДОГОВОРИЛАСЬ О ВОЗВРАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ EET И СНИЖЕНИИ НАЛОГОВ
15:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1279
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ: УНИВЕРСИТЕТЫ В ЧЕХИИ СООБЩАЮТ О ПЕРЕПОЛНЕННЫХ КУРСАХ
13:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1160
ПОЛИТИКА
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ ПОРУЧИЛ АНДРЕЮ БАБИШУ НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
12:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
2747
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ МОГЛА БЫ СТАТЬ ПРИМЕРОМ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЦЕВ ДЛЯ ГЕРМАНИИ
11:30
27 ОКТЯБРЯ 2025
965
ПОЛИТИКА
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПЛАНИРУЕТ СНИЗИТЬ НАЛОГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
10:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1773
ОБЩЕСТВО
ВОЙНА БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ. НАПОМИНАНИЕ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
09:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
1168
ОБЩЕСТВО
В ОРЛОВЕ ОБНАРУЖЕНЫ ДВОЕ ПОГИБШИХ В АВТОМОБИЛЕ
08:00
27 ОКТЯБРЯ 2025
812
ОБЩЕСТВО
ПОЖАР НА СКЛАДЕ В БОГУШОВИЦЕ-НАД-ОГРЖИ ПОТУШЕН — ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ СТАЛА НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
18:16
26 ОКТЯБРЯ 2025
2972
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД PANTOGRAF — ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ ОГРАНИЧЕНО
17:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1077
ОБЩЕСТВО
НЕДЕЛЯ ПРИЗРАКОВ В «САФАРИ-ПАРК ДВУР-КРАЛОВЕ»
11:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1271
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОС ИНТЕРЕС К ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГЕПАТИТА A — ЗА НЕДЕЛЮ ПРИВИЛИСЬ 15 000 ЧЕЛОВЕК
09:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1421
ОБЩЕСТВО
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЧЕХИИ СИНОПТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР С ПОРЫВАМИ ДО 70 КМ/Ч
15:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2391
ОБЩЕСТВО
СБОР НА РАКЕТУ В ПАМЯТЬ О ДАНЕ ДРАБОВОЙ ЗАВЕРШЕН