Традиционные банки теряют монополию на финансовые услуги. Эра подходит к концу?
27 октября 2025
21:00
380
В современную эпоху банковские гиганты стали символом финансового могущества. Однако сегодня позиции традиционных финансовых институтов серьезно меняются.
Банковский сектор переживает масштабную трансформацию. По данным экспертов, на рубеже тысячелетий в Европе действовало около девяти тысяч финансовых учреждений. Сейчас почти половина из них прекратила существование. Крупные игроки поглощали более мелких конкурентов в погоне за прибылью, полагая, что банковский рынок неизменен по своей природе. Развитие технологий и смена поколений клиентов показали ошибочность этого подхода.
Компании вроде Revolut, Apple Pay, Google Pay и другие финтех-платформы успешно предоставляют услуги, которые раньше были исключительной прерогативой банков. Потребители осознали, что им не нужен банк как институт — им нужны конкретные финансовые услуги.
Изменение отношений с клиентами
Банки начинают адаптироваться к новой реальности. Их подход к клиентам трансформируется: вместо модели продавец-покупатель развиваются партнерские отношения. Молодое поколение демонстрирует меньшую лояльность к одному банку, предпочитая использовать услуги нескольких учреждений одновременно.
Бренд перестает играть решающую роль.
Искусственный интеллект определит будущее
Перспективы финансового сектора могут зависеть от темпов внедрения искусственного интеллекта. Эксперты предполагают появление AI-агентов, которые будут управлять взаимодействием клиентов с несколькими банками, автоматически выбирая наиболее выгодные предложения и меняя финансовые продукты ежемесячно в зависимости от условий.
