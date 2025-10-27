Традиционные банки теряют монополию на финансовые услуги. Эра подходит к концу?

Банковский сектор переживает масштабную трансформацию. По данным экспертов, на рубеже тысячелетий в Европе действовало около девяти тысяч финансовых учреждений. Сейчас почти половина из них прекратила существование. Крупные игроки поглощали более мелких конкурентов в погоне за прибылью, полагая, что банковский рынок неизменен по своей природе. Развитие технологий и смена поколений клиентов показали ошибочность этого подхода.





Компании вроде Revolut, Apple Pay, Google Pay и другие финтех-платформы успешно предоставляют услуги, которые раньше были исключительной прерогативой банков. Потребители осознали, что им не нужен банк как институт — им нужны конкретные финансовые услуги.





Изменение отношений с клиентами





Банки начинают адаптироваться к новой реальности. Их подход к клиентам трансформируется: вместо модели продавец-покупатель развиваются партнерские отношения . Молодое поколение демонстрирует меньшую лояльность к одному банку, предпочитая использовать услуги нескольких учреждений одновременно.

Бренд перестает играть решающую роль.





Искусственный интеллект определит будущее