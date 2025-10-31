В третьем квартале экономика Чехии выросла на 2,7%

В третьем квартале этого года чешская экономика выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В квартальном исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,7%.