В третьем квартале экономика Чехии выросла на 2,7%
31 октября 2025
10:00
405
В третьем квартале этого года чешская экономика выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В квартальном исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,7%.
Об этом свидетельствуют предварительные оценки Чешского статистического управления (ЧСУ). Аналитики в основном ожидали более низкого роста ВВП. По данным аналитиков, в третьем квартале чешская экономика росла самыми быстрыми темпами со второго квартала 2022 года. Этот рост является одним из самых высоких в Европе.
По словам директора отдела национальных счетов ЧСО Владимира Кермиета, годовой рост ВВП был поддержан, в частности, расходами на конечное потребление домохозяйств и формированием валового капитала. «К межквартальному росту также способствовал внешний спрос», — отметил Кермиет.
К годовому и межквартальному росту валовой добавленной стоимости (ВДС), которая представляет собой разницу между производством товаров и услуг и затратами на производство, положительно повлияли, в частности, строительство, торговля, транспорт, гостиничный бизнес и общественное питание. По данным статистиков, успешными были и другие услуги.
Занятость в отчетном периоде оставалась на уровне предыдущего квартала, а по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросла на 0,9%.
К годовому и межквартальному росту валовой добавленной стоимости (ВДС), которая представляет собой разницу между производством товаров и услуг и затратами на производство, положительно повлияли, в частности, строительство, торговля, транспорт, гостиничный бизнес и общественное питание. По данным статистиков, успешными были и другие услуги.
Занятость в отчетном периоде оставалась на уровне предыдущего квартала, а по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросла на 0,9%.
Во втором квартале чешская экономика выросла на 2,6% в годовом исчислении и на 0,5% в квартальном исчислении.
По предварительным оценкам, в третьем квартале этого года чешская экономика росла самыми быстрыми темпами со второго квартала 2022 года. Аналитики, опрошенные ČTK, сошлись во мнении, что за неожиданно сильным ростом стояло в первую очередь потребление домохозяйств. По их мнению, это делает чешскую экономику одной из самых быстрорастущих в Европе.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
219
11:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
658
09:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1009
08:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
804
21:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
2489
18:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1191
15:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1718
12:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1968
10:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
12491
09:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
3237
08:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
933
20:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1864
19:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1347
18:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
3979