В третьем квартале экономика Чехии выросла на 2,7%

31 октября 2025
В третьем квартале этого года чешская экономика выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В квартальном исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,7%.
Об этом свидетельствуют предварительные оценки Чешского статистического управления (ЧСУ). Аналитики в основном ожидали более низкого роста ВВП. По данным аналитиков, в третьем квартале чешская экономика росла самыми быстрыми темпами со второго квартала 2022 года. Этот рост является одним из самых высоких в Европе.

По словам директора отдела национальных счетов ЧСО Владимира Кермиета, годовой рост ВВП был поддержан, в частности, расходами на конечное потребление домохозяйств и формированием валового капитала. «К межквартальному росту также способствовал внешний спрос», — отметил Кермиет.

К годовому и межквартальному росту валовой добавленной стоимости (ВДС), которая представляет собой разницу между производством товаров и услуг и затратами на производство, положительно повлияли, в частности, строительство, торговля, транспорт, гостиничный бизнес и общественное питание. По данным статистиков, успешными были и другие услуги.

Занятость в отчетном периоде оставалась на уровне предыдущего квартала, а по сравнению с третьим кварталом прошлого года выросла на 0,9%.

Во втором квартале чешская экономика выросла на 2,6% в годовом исчислении и на 0,5% в квартальном исчислении.

По предварительным оценкам, в третьем квартале этого года чешская экономика росла самыми быстрыми темпами со второго квартала 2022 года. Аналитики, опрошенные ČTK, сошлись во мнении, что за неожиданно сильным ростом стояло в первую очередь потребление домохозяйств. По их мнению, это делает чешскую экономику одной из самых быстрорастущих в Европе.
