Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки

Приближается пора, когда в Чехии начинают избавляться от рождественских ёлок. Традиционно с 6 января (праздника Трёх королей) мы видим символы Рождества, которые торчат из мусорных баков или валяются рядом с ними. Как правильно утилизировать ёлки – в нашем материале.

Стоит помнить, что рождественские ёлки нельзя выбрасывать в контейнеры со смешанными отходами. Главная причина: они уменьшают их вместимость. Если у вас рядом с домом есть общественные мусорные ящики или контейнеры для смешанных отходов, то деревья свободно могут быть размещены рядом с ними. Если вы живете в многоквартирном или семейном доме и у вас нет контейнеров на улице, то просто оставьте ёлку у ближайших баков для отсортированных отходов. А вот если вам необходимо избавиться от искусственного дерева, вы должны отправиться на сборный двор.

Вывоз ёлок будет осуществляться в течение двух месяцев: января и февраля. Конечная остановка – пункты переработки древесины. Часть переработанных деревьев будет использоваться в садоводстве, загрязненные экземпляры пустят на выработку тепло- и электроэнергии на станции в Малешице. Пражские службы рассчитывают собрать около 300 тысяч ёлок.

Важное напоминание: нельзя относить ёлки в лес, где дикие животные, употребляя их в пищу, могут пораниться забытыми новогодними украшениями.

Источник: denik.cz