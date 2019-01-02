Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки

Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки

Maria Rogatneva 1572 0
Приближается пора, когда в Чехии начинают избавляться от рождественских ёлок. Традиционно с 6 января (праздника Трёх королей) мы видим символы Рождества, которые торчат из мусорных баков или валяются рядом с ними. Как правильно утилизировать ёлки – в нашем материале.
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки

Стоит помнить, что рождественские ёлки нельзя выбрасывать в контейнеры со смешанными отходами. Главная причина: они уменьшают их вместимость. Если у вас рядом с домом есть общественные мусорные ящики или контейнеры для смешанных отходов, то деревья свободно могут быть размещены рядом с ними. Если вы живете в многоквартирном или семейном доме и у вас нет контейнеров на улице, то просто оставьте ёлку у ближайших баков для отсортированных отходов. А вот если вам необходимо избавиться от искусственного дерева, вы должны отправиться на сборный двор.

Вывоз ёлок будет осуществляться в течение двух месяцев: января и февраля. Конечная остановка – пункты переработки  древесины. Часть переработанных деревьев будет использоваться в садоводстве, загрязненные экземпляры пустят на выработку тепло- и электроэнергии на станции в Малешице. Пражские службы рассчитывают собрать около 300 тысяч ёлок.

Важное напоминание: нельзя относить ёлки в лес, где дикие животные, употребляя их в пищу, могут пораниться забытыми новогодними украшениями.

Источник: denik.cz

Рассказать всем:
Темы
Новый год Прага Чехия
Читайте
по теме 
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
01.01.2019 20:13 Общество
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
1911 0
Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии
31.12.2018 11:56 Общество
Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии
1213 0
Красные трусы, массовый поцелуй и ягоды винограда – как притянуть счастье на Новый год
30.12.2018 10:00 Культура
Красные трусы, массовый поцелуй и ягоды винограда – как притянуть счастье на Новый год
3445 0
Празднование Нового года ограничит парковочные зоны и автомобильное движение в Праге
29.12.2018 08:00 Общество
Празднование Нового года ограничит парковочные зоны и автомобильное движение в Праге
1000 0
Последние новости:
07
января
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен в 2019 году на коммунальные услуги в Чехии
155 0
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
07.01.2019 10:53 Общество
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
389 0
06
января
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1285 0
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
06.01.2019 13:30 Общество
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
543 0
04
января
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
04.01.2019 11:35 Спорт
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
522 0
03
января
На чем заработать в новом году?
03.01.2019 10:55 Экономика
На чем заработать в новом году?
1995 0
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
03.01.2019 10:34 Общество
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
843 0
02
января
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2896 0
01
января
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
01.01.2019 20:13 Общество
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
1911 0
31
декабря
Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии
31.12.2018 11:56 Общество
Какая погода будет в новогоднюю ночь и в начале 2019 года в Чехии
1213 0


Мобильная версия