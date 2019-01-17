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Суд отправил в СИЗО обвиняемых в убийстве продавщицы на автозаправке

Суд отправил в СИЗО обвиняемых в убийстве продавщицы на автозаправке

Марина Коханкова 14 0
По решению суда в городе Мельник 23-летний Давид Ш. и 26-летний Иван Г. будут находиться в следственном изоляторе в период расследования дела об убийстве сотрудницы автозаправочной станции в поселке Нелагозевес.
Суд отправил в СИЗО обвиняемых в убийстве продавщицы на автозаправке

Мужчина, подозреваемый в стрельбе, утром перед зданием суда кричал, что не совершал преступления. По его словам, он вообще не был на месте преступления в это время, а его младший соучастик все придумал. Подозреваемые были задержаны бойцами спецназа 14 января в поселках Войковице и Кралупы-над-Влтавой. Старшему обвиняемому грозит от 15 до 20 лет лишения свободы за убийство, а младшему – от 2 до 10 лет за грабеж.

58-летняя продавщица была убита в ночь на 3 декабря. На видеозаписи с камер видно, как двое мужчин в масках ворвались на АЗС, один из них держал в руке пистолет. Женщина пыталась спрятаться в подсобном помещении,  однако один из грабителей стал стрелять ей вслед через закрытую дверь. От полученных ранений продавщица скончалась. Грабители украли из кассы около 10000 крон и сигареты примерно на 3000 крон.

Источник novinky.cz

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Темы
ограбление убийство суды преступность
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