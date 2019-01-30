Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -6 °C
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли

«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли

Марина Коханкова 1 0
Представители Пиратской партии в Чехии предложили легализовать выращивание конопли в домашних условиях. По их мнению, в стране должно быть разрешено хранение дома до 1,25 кг конопли. Это предложение партийцы намерены обсудить с министром здравоохранения.
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли

Конопля используется для лечения боли, тошноты, для решения неврологических проблем. Во вторник Минздрав Чехии обнародовал поправки к закону, согласно которым в рамках медицинского страхования оплачивалось бы 90% стоимости этого лекарства. Медицинскую коноплю пациенты могли бы приобрести в аптеках по рецепту (максимум 30 г в месяц). Поправки могут вступить в силу с 2020 года. С такой инициативой выступил министр здравоохранения Адам Войтех (ANO).

«Предложение министра интересно, но не решает существующую проблему. Для людей с хроническими проблемами 30 граммов в месяц – это слишком мало, поэтому они возвращаются к сильнодействующим препаратам или покупают лекарство на черном рынке», – сказал представитель «Пиратов» Томаш Вымазал.

Сейчас 1 грамм конопли в аптеке стоит около 180 крон, поэтому для многих лечение этим препаратом доростоящее. Если страховые компании будут оплачивать 90% стоимости лекарства, дополнительные затраты составят около 150 млн крон. В 2018 году количество пациентов, которые хотя бы один раз получали рецепт на коноплю, составило 447 человек. Минздрав ожидает, что после принятия закона их количество вырастет до 1 500.

Пиратская партия предлагает разрешить хранить дома до 1,25 кг конопли и выращивать до пяти растений в домашних условиях. Кроиме того, она выступает за то, чтобы граждане могли носить с собой до 30 г этого растения. Правительство в декабре эти предложения не поддержали.

Источник novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
марихуана Министерство здравоохранения Партия пиратов лекарства Аптеки страховые компании
Читайте
по теме 
Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге
03.11.2018 10:29 Культура
Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге
3469 0
Партия пиратов сделала шаг навстречу легализации марихуаны в Чехии
31.08.2018 12:30 Общество
Партия пиратов сделала шаг навстречу легализации марихуаны в Чехии
2150 0
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
25.06.2018 12:41 Общество
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
3839 0
В Чехии будут продавать доступную по цене коноплю
13.06.2018 11:08 Общество
В Чехии будут продавать доступную по цене коноплю
5896 0
Последние новости:
30
января
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
30.01.2019 08:14 Экономика
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
21 0
29
января
В Чехии улучшилась ситуация с распространением ВИЧ
29.01.2019 22:00 Общество
В Чехии улучшилась ситуация с распространением ВИЧ
181 0
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
29.01.2019 21:10 Пресс-релизы
Чешская компания INFOBUS инвестирует в белорусский рынок
153 0
В прошлом году полицией Чехии были задержаны сотни нетрезвых детей
29.01.2019 16:41 Общество
В прошлом году полицией Чехии были задержаны сотни нетрезвых детей
392 0
Петр Чех нашел новую работу
29.01.2019 16:20 Спорт
Петр Чех нашел новую работу
314 0
«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката
29.01.2019 13:30 Культура
«Богемская рапсодия» стала самым успешным фильмом в истории чешского кинопроката
471 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал
29.01.2019 13:08 Экономика
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал
267 0
В ВШЭ в Праге снова ищут бомбу
29.01.2019 12:00 Общество
В ВШЭ в Праге снова ищут бомбу
325 0
В Чехии ожидается ветер с порывами 90 км/ч
29.01.2019 11:29 Общество
В Чехии ожидается ветер с порывами 90 км/ч
669 0
Чехия к апрелю определится с финансированием строительства новых блоков АЭС
29.01.2019 11:02 Экономика
Чехия к апрелю определится с финансированием строительства новых блоков АЭС
226 0


Мобильная версия