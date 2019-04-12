Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.63
USD
22.65
RUB
0.35
UAH
0.85
Энциклопедия Карта Погода
04d 5 °C
В Словакии погибла облитая кислотой женщина

В Словакии погибла облитая кислотой женщина

Марина Комарова 447 0
В городе Нове-Замки (Словакия) неизвестный выплеснул кислоту в лицо 39-летней женщины, которая гуляла с собакой. Полиция подтвердила, что пострадавшая не пережила нападение.
Фото: TV Markiza
В Словакии погибла облитая кислотой женщина

Нападение было совершено в шесть утра на улице Набрежни. Кислота обожгла лицо пострадавшей и вызвала затруднение дыхания. «Женщина сама вызвала скорую помощь и была доставлена в местную больницу, где скончалась от полученных травм», — рассказали в полиции.

Кислота повредила нос, щеки и рот женщины. «Это стало причиной серьезных травм с последующим нарушением жизненно важных функций, что привело к смерти», — отметил официальный представитель больницы Иван Подольски.

Некоторые словацкие СМИ сообщали, что женщина не знала нападавшего, но ее мать утверждает, что нападение могло быть связано с бывшим партнером погибшей.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция Словакия преступность
Читайте
по теме 
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
12.04.2019 08:44 Общество
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
322 0
Чешская полиция обнаружила 13 нелегальных мигрантов в грузовике
11.04.2019 14:39 Общество
Чешская полиция обнаружила 13 нелегальных мигрантов в грузовике
1095 0
Стаффорд в Чехии покусал трех человек
11.04.2019 13:57 Общество
Стаффорд в Чехии покусал трех человек
1235 0
В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях
11.04.2019 08:22 Общество
В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях
862 0
Последние новости:
12
апреля
Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев
12.04.2019 14:25 Общество
Не все фирмы в Чехии готовы брать на работу иностранцев
275 0
Цены на недвижимость в Чехии выросли на 9,9%
12.04.2019 09:44 Экономика
Цены на недвижимость в Чехии выросли на 9,9%
608 0
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
12.04.2019 08:44 Общество
Из заповедника «Чешский рай» украли фруктовые деревья
322 0
11
апреля
Чешская полиция обнаружила 13 нелегальных мигрантов в грузовике
11.04.2019 14:39 Общество
Чешская полиция обнаружила 13 нелегальных мигрантов в грузовике
1095 0
Стаффорд в Чехии покусал трех человек
11.04.2019 13:57 Общество
Стаффорд в Чехии покусал трех человек
1235 0
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве более чем на $1 млрд
11.04.2019 10:38 Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве более чем на $1 млрд
824 0
Европейский совет одобрил отсрочку Брекзита до 31 октября
11.04.2019 09:22 Политика
Европейский совет одобрил отсрочку Брекзита до 31 октября
352 0
В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях
11.04.2019 08:22 Общество
В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях
862 0
10
апреля
После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr
10.04.2019 20:05 Общество
После аварии в Брно специалисты проверяют троллейбусы Škoda 21Tr
444 0
Сломанный банкомат выдавал купюры в две тысячи крон вместо тысячных
10.04.2019 14:34 Общество
Сломанный банкомат выдавал купюры в две тысячи крон вместо тысячных
1424 0


Мобильная версия