В Словакии погибла облитая кислотой женщина

В городе Нове-Замки (Словакия) неизвестный выплеснул кислоту в лицо 39-летней женщины, которая гуляла с собакой. Полиция подтвердила, что пострадавшая не пережила нападение.

Фото: TV Markiza

Нападение было совершено в шесть утра на улице Набрежни. Кислота обожгла лицо пострадавшей и вызвала затруднение дыхания. «Женщина сама вызвала скорую помощь и была доставлена в местную больницу, где скончалась от полученных травм», — рассказали в полиции.

Кислота повредила нос, щеки и рот женщины. «Это стало причиной серьезных травм с последующим нарушением жизненно важных функций, что привело к смерти», — отметил официальный представитель больницы Иван Подольски.

Некоторые словацкие СМИ сообщали, что женщина не знала нападавшего, но ее мать утверждает, что нападение могло быть связано с бывшим партнером погибшей.

Источник: novinky.cz