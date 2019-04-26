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Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним

Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним

Марина Комарова 153 0
По данным Чешской торговой инспекции (ČOI), в прошлом году молодежь в возрасте до 18 лет не имела проблем с покупкой алкоголя в более чем половине проверенных магазинов.
Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним
«В 2018 году было проведено 519 проверок на предмет продажи алкогольных напитков лицам младше 18 лет, и в 283 случаях были установлены нарушения закона», — рассказал пресс-секретарь ČOI Иржи Фрелих.
 
Например, в прошлом году в начале летних каникул у выпускников школ, решивших отпраздновать это событие «по-взрослому», не возникло проблем: проверки показали, что 60% несовершеннолетних успешно покупали бутылку вина или ликера.
 
По словам Фрелиха, молодым людям проще покупать алкоголь в крупных супермаркетах, чем в небольших магазинах. «В больших магазинах обслуживают быстро, чтобы избежать очереди, поэтому кассир часто не обращает внимания на покупателей», — объяснил он.
 
С июня 2017 года общая сумма наложенных на магазины штрафов превысила 6 млн крон. «В 2018 году мы выписали 145 штрафов на сумму в 3,6 млн крон», — сказал Фрелих. 
 
Министерство финансов сейчас рассматривает вопрос об увеличении акцизов на алкоголь, табак и азартные игры. Международные организации, в том числе ВОЗ, неоднократно рекомендовали Чешской Республике повысить цены на алкоголь, чтобы уровень его потребления сократился. Следующим шагом может стать ужесточение правил для рекламы спиртного. 
 
Источник: novinky.cz
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Темы
алкоголь молодёжь Чехия магазины
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