Каждый второй магазин продает алкоголь несовершеннолетним

По данным Чешской торговой инспекции (ČOI), в прошлом году молодежь в возрасте до 18 лет не имела проблем с покупкой алкоголя в более чем половине проверенных магазинов.

«В 2018 году было проведено 519 проверок на предмет продажи алкогольных напитков лицам младше 18 лет, и в 283 случаях были установлены нарушения закона», — рассказал пресс-секретарь ČOI Иржи Фрелих.

Например, в прошлом году в начале летних каникул у выпускников школ, решивших отпраздновать это событие «по-взрослому», не возникло проблем: проверки показали, что 60% несовершеннолетних успешно покупали бутылку вина или ликера.

По словам Фрелиха, молодым людям проще покупать алкоголь в крупных супермаркетах, чем в небольших магазинах. «В больших магазинах обслуживают быстро, чтобы избежать очереди, поэтому кассир часто не обращает внимания на покупателей», — объяснил он.

С июня 2017 года общая сумма наложенных на магазины штрафов превысила 6 млн крон. «В 2018 году мы выписали 145 штрафов на сумму в 3,6 млн крон», — сказал Фрелих.

Министерство финансов сейчас рассматривает вопрос об увеличении акцизов на алкоголь, табак и азартные игры. Международные организации, в том числе ВОЗ, неоднократно рекомендовали Чешской Республике повысить цены на алкоголь, чтобы уровень его потребления сократился. Следующим шагом может стать ужесточение правил для рекламы спиртного.