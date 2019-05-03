Иностранца не пустили в туалет в ресторане, и он напугал всех криком «Аллаху Акбар!»

По словам полицейских, 34-летний мужчина был пьян. После выкриков «Аллаху Акбар!» («Аллах велик!»), которые на Западе воспринимаются главным образом как призыв к терроризму, некоторые посетители поспешили покинуть ресторан.

Фото: Ludek Fiala

Инцидент произошел в среду в ресторане на улице Гавличкова в Праге 1. В полицию обратились работники заведения.

«В ресторан зашел незнакомец и спросил, где находится туалет. Его предупредили, что туалет только для гостей. Тогда он заказал напиток и громко закричал “Аллаху Акбар!” перед десятком посетителей», — рассказала пресс-секретарь полиции Ирена Сейфертова. Некоторые из гостей испугались и выбежали на улицу. Мужчина направился к вокзалу Масарика, где был задержан сотрудниками полиции, которые нашли его по описанию свидетелей.

«Тест показал, что в крови мужчины содержится 2,75 промилле алкоголя», — сказала Сейфертова. Она добавила, что задержанного доставили в полицейский участок и затем оштрафовали.