Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает

В субботу в Чехии будет относительно тепло, воздух прогреется до +18°C. В некоторых районах республики пройдут дожди.

Осадки ожидаются в основном в субботу в течение дня. В воскресенье Чехию ожидает резкое похолодание: дневные температуры будут составлять не выше 13 градусов тепла, а ночью столбик термометра опустится до нуля.

В понедельник погода особенно не изменится. Будет облачно, местами дожди. Температура воздуха ночью составит от 3 до 7 градусов тепла, а днем — около +12°C. Кроме того, как и в воскресенье, в понедельник ожидается сильный ветер, достигающий 15 м/с.

Во вторник немного потеплеет: температура воздуха поднимется до +12...+16°C. К среде синоптики обещают теплую весеннюю погоду и 18 градусов выше нуля.