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В Пардубице расследуют насильственную смерть ребенка

В Пардубице расследуют насильственную смерть ребенка

Марина Комарова 523 0
Криминалисты в городе Пардубице выясняют обстоятельства насильственной смерти несовершеннолетнего. По данным полиции, он погиб в ночь на понедельник. В рамках расследования задержан 40-летний мужчина, который может быть причастен к смерти ребенка.
В Пардубице расследуют насильственную смерть ребенка

«В доме был найден мертвым ребенок в возрасте до десяти лет. Почти сразу стало ясно, что это насильственная смерть. В связи с этим задержан 40-летний мужчина», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.

По ее словам, задержанному пока не предъявлено обвинение. Расследование только начинается, и полиция не предоставляет какую-либо дополнительную информацию.

Источник: novinky.cz

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Темы
дети Пардубице Чехия полиция преступность
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