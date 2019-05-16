Количество браков в Чехии растет, однако половина из них заканчивается разводом

В последние годы все больше людей в Чехии вступают в брак. Тем не менее 47% союзов заканчиваются разводом, следует из данных Чешского статистического управления.

Социологи и демографы отмечают, что форма семьи постепенно меняется. Почти половина детей рождается вне брака. В последние годы средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка, стабилизировался на уровне 28,2 года. Средний возраст чешской роженицы — 30 лет. После развода детей в основном воспитывают женщины.

Брак в прошлом году заключили 54 470 пар. Это примерно на 1 900 больше, чем в 2017-м. По данным статистики, большинство людей вступали в брак в июне и августе. Средний возраст жениха составляет 29 лет, а невесты — 27 лет.

В 2017 году 12 080 разведенных мужчин вступили в повторный брак. Почти две пятых из них были в возрасте от 40 до 50 лет. Более 25% мужчин заключили новый брак в течение трех лет после окончания предыдущего. 11 672 разведенные женщины снова вышли замуж. Около 40% невест были в возрасте от 35 до 45 лет.

Средняя продолжительность брака в Чехии составляет 13,2 года. Статистика показывает, что почти половина браков (47,2%) распадается. В 2017 году развелись 25 800 пар. В среднем возраст разведенных мужчин составляет 44,8 года, женщин — 41,9 года.

Наиболее распространенной причиной развода называется разница характеров, мнений и интересов. Измена сыграла свою роль менее чем в 3% случаев. Другими причинами развода были плохое отношение, отсутствие интереса к семье, алкоголизм или сексуальные разногласия.

Население Чехии составляет 10,65 млн человек.