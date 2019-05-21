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Вор обчистил общественный туалет в Чехии

Вор обчистил общественный туалет в Чехии

Марина Комарова 316 0
Полицейские Южной Чехии разыскивают человека, который подозревается в ограблении автоматов для оплаты общественного туалета в городе Весели-над-Лужнице. По данным полиции, злоумышленник получил всего несколько десятков крон, однако ему грозит два года тюрьмы за кражу со взломом.
Вор обчистил общественный туалет в Чехии
Преступник решил обчистить туалет, который находится в центре города на парковке за почтой. Кабинки туалета открываются после того, как монета будет вставлена в автомат. Эти автоматы и стали целью злоумышленника.
 
«В результате вор получил несколько десятков крон, однако своими действиями он нанес ущерб в несколько тысяч. Преступнику грозит тюремное заключение сроком до двух лет», — заявил пресс-секретарь полиции Мирослав Доубек.
 
Стражи порядка призвали возможных свидетелей происшествия описать внешность преступника. По словам представителя полиции, это не единственный случай в регионе.
 
Источник novinky.cz
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Темы
преступность полиция Чехия ограбление
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