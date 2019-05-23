Во многих районах Чехии объявлена угроза наводнения

Почти в 30 городах и поселках Чешской Республики наблюдается высокий уровень паводковой активности. В частности, третий, повышенный уровень паводка зафиксирован на реках Смеда (Либерецкий край), Бечва (Пршеров) и Олше (Чешский Тешин).

Об этом сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). Вода на севере и востоке Чехии затопила дороги и подвалы. За последние два дня в Йизерских горах и Бескидах выпало до 100 мм осадков (то есть 100 литров воды на квадратный метр). Метеорологи ожидают, что в Бескидах будет идти дождь до вечера четверга.

Во Всетинском районе Злинского края были затоплены десятки домов. В соседнем Оломоуцком крае вода затопила участок дороги №439, которую поздним вечером в среду пришлось закрыть. В деревне Шпички (Пршеров) пожарные ночью помогали фермерам перемещать крупный рогатый скот в более безопасные хозяйственные постройки из-за угрозы наводнения.

По данным Чешского гидрометеорологического института, предупреждение об экстремальных осадках действует в северо-восточной части Пардубицкого края, к северу от Оломоуцкого края и в западной части Моравскосилезского края до сегодняшнего полудня, а также в течение дня в восточной части Злинского и Моравскосилезского краев.

В других районах вышеупомянутых регионов, а также в Южно-Моравском крае и в районе городов Либерец и Градец-Кралове уровень паводковой активности снижается.

Источник: seznamzpravy.cz