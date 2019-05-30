Условия получения чешского гражданства будут ужесточены

Министерство внутренних дел Чехии хочет ужесточить условия получения чешского гражданства. Проект поправок представлен на согласование ведомствам. В частности, при подаче документов на гражданство будет оцениваться финансовое положение кандидата, уровень знания чешского языка, а также отсутствие правонарушений.

«Цель поправок состоит в том, чтобы принять во внимание ухудшающуюся ситуацию в области глобальной безопасности», - заявил министр внутренних дел Ян Гамачек. Например, согласно проекту, будут учитываться не только отсутствие судимости у лиц, претендующих на гражданство, но и отсутствие других правонарушений, например, связанных с хранением оружия, несоблюдением общественного порядка и др.

Заявитель также должен доказать, что, помимо дохода, имеет достаточно средств и имущество для проживания в республике. Кроме того, кандидаты должны будут сдать экзамен на знание чешского языка и чешских реалий.

«Недостаточные уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий является серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствует их социальной изолированности от общества», – полагают в МВД.

В период с 2014 по 2018 годы Министерство внутренних дел получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой предоставить им чешское гражданство. По соображениям национальной безопасности 170 заявок были отклонены.

Источник: e15.cz