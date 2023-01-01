Как иностранцу снять жилье в Чехии. Аренда квартир и домов от «а» до «я»

Кто из нас не сталкивался с арендой жилья в Чехии? Наверняка единицы. Эта тема актуальна всегда. И для любого иностранца, приехавшего в Чехию, важно разобраться в этом вопросе. Как и где найти выгодные предложения, стоит ли обращаться к агентствам по недвижимости, сколько сейчас стоит снять жилье в Чехии и насколько повысились коммунальные платежи за последнее время? В этом материале вы найдете ответы на все базовые вопросы об аренде жилья в Чехии.

Где искать варианты жилья для аренды?

Самый распространенный способ поиска — в интернете. Мы сделали подборку самых популярных в Чехии сайтов для поиска квартир и домов в аренду.

Sreality.cz — самый популярный сайт для аренды и покупки жилья в Чехии. Есть русскоязычная версия. Там вы всегда найдете около 100 000 актуальных предложений недвижимости. Имейте в виду, что на данном портале практически нет прямых предложений от владельцев (за редким исключением), в основном все предложения идут от агентств по недвижимости, что подразумевает оплату их услуг. Как правило, она равняется сумме одного месяца аренды выбранного вами жилья.

Bezrealitky.cz — ресурс для поиска жилья напрямую, без посредников. За небольшую плату здесь можно получить помощь в оформлении договора аренды. На портале ежедневно появляется масса новых предложений, но есть один большой минус: иностранцам здесь весьма сложно снять для себя жилье. Это происходит из-за того, что отсутствие комиссии создает большой интерес практически к каждой квартире или дому, размещенному на сайте. И зачастую арендодатели (в большинстве своем чехи) устраивают «конкурс» среди заинтересованных и в итоге отдают предпочтение местным. Но попробовать стоит, вдруг вам повезет.

UlovDomov — отличный портал для поиска жилья по конкретным запросам с возможностью сделать свой собственный фильтр для поиска (hlídací pes). Как только на сайте появится объявление, отвечающее вашим запросам, вам на электронную почту сразу же придет оповещение об этом. Лучшие предложения по аренде разбирают как горячие пирожки, поэтому увидеть новое объявление одним из первых уже большой выигрыш. Кстати, на портале много предложений с демократичными ценами.

Home Real Estate — одно из самых крупных русскоязычных агентств недвижимости в Праге. Сайт компании доступен в русскоязычной версии и располагает удобной системой поиска: найти можно как предложения о продаже недвижимости, так и варианты аренды. Большой плюс — качественные фотографии и подробное описание объектов. Объявлений много, цены предложений разные (есть как студенческие варианты, так и квартиры для тех, кто не собирается экономить на жилье). В общем, есть из чего выбрать. Уточнить детали легко и просто: на сайте есть форма онлайн-заявки.

Reality.idnes.cz — крупный портал по аренде и продаже недвижимости. Ежедневно сайт посещает более 60 000 человек. Здесь вы найдете и такие предложения, которые не дублируются на других сайтах. Здесь тоже можно настроить фильтр с оповещениями.

Reality.cz — еще один портал с большой базой, но существующий только в чешской версии. Квартиры в аренду в Праге представлены по этой ссылке.

Expats.cz — англоязычная база объявлений об аренде и продаже недвижимости на сайте для экспатов. Предложения ориентированы на иностранцев, часто — на студентов: цены могут быть немного завышены, зато нет риска попасть на хозяев, которые готовы сдавать жилье только гражданам Чехии.

Bazos.cz — сайт частных объявлений, один из разделов которого посвящен недвижимости. В Чехии данный сайт невероятно популярен, так что туда стоит заглянуть. Большинство объявлений, разумеется, напрямую от владельцев.

Аренда квартир в Праге | bezREALITKY — русскоязычное сообщество в сети Vkontakte, где выставлены квартиры без посредников.

Аренда комнат в Праге | Соседи в Праге — паблик, где можно снять или сдать комнату в квартире. Проверенные варианты, практически все без комиссии и посредников.

В Facebook много тематических групп, которые ищутся по запросам «pronájem bytů», а запрос на русском языке поможет найти русскоязычные группы.

Также в Чехии до сих пор публикуют предложения по поводу аренды в газетах и журналах. Загляните за ними в ближайший супермаркет или магазин вроде Relay или Žabka.

Примерная стоимость аренды по ключевым городам Чехии

Название города Стоимость кв.м/мес. в феврале 2023 года в чешских кронах Подорожание в % за год Прага 397 18,2% Ческе-Будеевице 224 5,7% Брно 330 11,1% Карловы Вары 202 13,5% Градец-Кралове 242 2,5% Либерец 231 10% Острава 208 10,1% Оломоуц 235 14,1% Пардубице 249 7,3% Пльзень 224 15,5% Усти-над-Лабем 190 11,8% Йиглава 240 12,7% Злин 259 0,8%

Примерная стоимость аренды по районам Праги

Район Праги Стоимость кв.м/мес. в феврале 2023 года в чешских кронах Подорожание в % за год Прага 1 513 32,2% Прага 2 426 10,1% Прага 3 390 8,6% Прага 4 340 18,9% Прага 5 401 14,9% Прага 6 350 11,1% Прага 7 389 20,1% Прага 8 356 19,1% Прага 9 359 20,1% Прага 10 363 26,5%

Стоимость аренды небольших квартир от 1+кк до 2+1 в центре столицы увеличилась на 40% и в среднем составляет сейчас 30 000 крон. Средняя цена аренды в Праге достигла 39 800 крон. По словам аналитиков, рынок аренды квартир в Чехии в этом году ожидает переломный момент. Цены, по их словам, достигли потолка. Подробнее об этом читайте в нашем ранее опубликованном материале.

Нужна ли при аренде помощь риелтора?

Помощь агента по недвижимости полезна, особенно если вы пока не знаете чешский на достаточном уровне или не уверены в себе, но не необходима. Есть веский повод найти квартиру и договориться с владельцем самостоятельно: расходы на риелтора в Чехии полностью ложатся на съемщика и, как правило, равняются месячной стоимости аренды. По-чешски этот платеж называется provize (комиссионные) или odměna (награда). Но стоит отметить, что, если воспользоваться услугами риелтора, во-первых, у вас будет обширный выбор вариантов жилья, во-вторых, сделка будет оформлена официально и грамотно, что исключит возникновение ряда проблем (о некоторых из них можете прочитать в другом нашем материале), а в-третьих, вы сэкономите массу времени. Советуем вам обратиться в проверенное агентство по недвижимости, о котором мы уже упоминали ранее, Home Real Estate.

Какие в Чехии бывают квартиры и дома?

Прежде чем приступить к поискам, определитесь, какая квартира вам нужна. Подумайте, в каком районе вы хотели бы жить с учетом будущего места учебы или работы и жилье какого размера и планировки вам подойдет. Если с местоположением все понятно (в объявлениях обычно указан район и улица), то обозначение планировки сначала покажется странным.

Поясним главное: KK — это кухонный уголок, таким образом, 1+КК — это студия, 2+КК — квартира из двух комнат, одна из которых представляет собой совмещенную с жилой комнатой кухню-столовую (двухкомнатная студия), и так далее. В свою очередь 2+1 — это привычная нам двухкомнатная квартира с отдельной кухней, которую от 3+КК чаще всего отличает меньший размер помещения для приготовления и приема пищи.

Еще один важный аспект скрывается за другим «шифром» — аббревиатурами OV и DV. В первом случае речь о квартире в частной собственности (osobní vlastnictví), во втором — о кооперативной (družstevní vlastnictví, может также обозначаться как «družstevní byt» — кооперативная квартира). Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что квартира в частной собственности предпочтительнее: ей единолично распоряжается владелец, а решать вопросы, например бюрократические, с одним человеком удобнее, чем с целым кооперативом.

Учтите и тот факт, что в Чехии принято сдавать жилье сроком на один год. Мало кто согласится сдать вам квартиру или дом, к примеру, на полгода. Для среднесрочной аренды на несколько месяцев советуем воспользоваться сайтом Flatio.cz (у него есть русскоязычная версия).

Из чего складывается цена?

Кроме устанавливаемой владельцем ежемесячной арендной платы жилец берет на себя коммунальные платежи — poplatky. Эта сумма составляет несколько тысяч крон и зависит от размера квартиры, типа отопления, теплоизоляции, количества проживающих людей, наличия или отсутствия лифта и многих других факторов. В объявлениях размер коммунальных платежей может быть не указан (пример: 18 000 крон плюс «поплатки»), а иногда его, напротив, включают в итоговую сумму, из-за чего цена на первый взгляд кажется менее привлекательной. В любом случае стоимость коммунальных услуг и их полный список — кроме газа, электричества, воды, лифта, уборки помещений и вывоза мусора он может включать даже подключение к интернету — надо подробно проговаривать с владельцем и прописывать в договоре.

Среднестатистические затраты на коммунальные услуги рассчитать крайне сложно, но в 2023 году они составляют примерно 2 000–3 000 крон в месяц для одного человека. Интернет стоит в среднем 500 крон в месяц.

Обратите внимание на то, что ежегодно в Чехии в первом квартале года происходит перерасчет, то есть владелец квартиры или дома получает данные о том, сколько воды, электроэнергии и газа было использовано за предыдущий год. На основе этих данных формируется новая сумма коммунальных платежей на текущий год. Поэтому не удивляйтесь, если в начале календарного года вам вернут переплаченную сумму или, наоборот, попросят доплатить. Разумеется, вы имеете полное право запросить официальные документы, а не верить на слово владельцу квартиры.

И это все?

Не совсем. Будьте готовы заплатить владельцу залог (kauce), равный месячной сумме аренды. Таким образом хозяин обезопасит себя на случай порчи или сильного износа имущества, а также в случае, если вы захотите съехать из арендованного жилья раньше срока, прописанного в договоре, без предупреждения (хотя в большинстве случаев удается договориться с владельцем жилья о выезде без «штрафа»). После завершения срока аренды залог может быть возвращен полностью или частично.

Нужно ли заключать договор?

Конечно: этот документ нужен не только арендодателю, но и арендатору, так как подтверждает право на проживание в арендованном жилье. А вот заверять его нотариально не требуется. Жестких формальных требований к договору нет, но нужно убедиться, что в нем четко и правильно прописаны реквизиты сторон, список проживающих лиц, цена, срок действия и условия расторжения. Советуем заранее получить у владельца шаблон документа и тщательно изучить его перед подписанием.

Договор об аренде недвижимости (заверенную копию) предоставляют в чешское МВД для получения долгосрочной визы, получения или продления ВНЖ и оформления ПМЖ. Альтернативой может стать другой документ, подписанный владельцем квартиры, — подтверждение обеспечения жильем (potvrzení o zajištění ubytování). Министерство внутренних дел требует, чтобы подпись на нем была нотариально заверена. Заранее обсудите с арендодателем возможность подписания такой бумаги.

Также перед заключением договора важно убедиться, что вы арендуете нормальную квартиру, а не объект, который не предназначен для проживания (nebytový prostor). Чаще всего к таким объектам относятся мансардные квартиры или квартиры, размещенные на первом этаже или в подвале (чаще всего эти помещения предназначены для коммерческой деятельности). Они выглядят как обычные квартиры, но не были одобрены строительным управлением.

Как не попасться на уловки мошенников?

К сожалению, объявления от мошенников на сайтах по аренде недвижимости далеко не редкость. Чтобы не попасться на их уловки, главное никогда не подписывать договор и не платить деньги до тех пор, пока вы не увидите предлагаемый объект вживую. Не забудьте проверить информацию в открытом кадастре недвижимости. Слишком низкая цена аренды и заманчивые условия — тревожный сигнал.

Как проверить владельца недвижимости и сам арендуемый объект?

Информация о владельцах жилья в Чехии представлена в открытом кадастре недвижимости. С его помощью можно и нужно проверить, действительно ли квартира принадлежит человеку, который представляется ее хозяином и предлагает заключить договор. Для этого следует ввести на сайте кадастра точный адрес: населенный пункт, район, улицу, номер дома и квартиры. Там же вы найдете информацию о том, жилой этот объект или нежилой.

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