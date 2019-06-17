Городской совет Праги обнародовал перечень планируемых мер в связи с изменением климата

Городской совет Праги утвердил сегодня обязательства города по сокращению выбросов CO2 в столице как минимум на 45% к 2030 году (по сравнению с 2010 годом) и одновременному достижению нулевых выбросов CO2 к 2050 году.

Пражский городской совет осознает, что планета находится в кризисной климатической ситуации, и планирует как можно скорее принять меры, которые стабилизируют уровень парниковых газов в атмосфере, говорится в сообщении. Это обязательство соответствует отчету Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованному в октябре 2018 года.

Таким образом, столица Чехии присоединилась к десяткам городов мира, таких как Лондон, Париж, Гонконг и Нью-Йорк, которые также решили отреагировать на изменение климата.

«Каждый житель Праги должен проанализировать, какие он может принять меры в ответ на климатические обязательства города. Никогда не поздно начать сокращать производство отходов или чаще использовать в центре общественный транспорт, а не автомобили», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Конкретный план достижения целей будет включать в себя долгосрочную Стратегию декарбонизации Праги к 2050 году и Среднесрочный план действий по устойчивой энергетике и климату на 2021-2030 годы (SECAP), который город подготовит к середине 2020 года. Столица уже предложила такие проекты, как Территориальная энергетическая концепция, Стратегия адаптации к изменению климата или Программа улучшения качества воздуха.

Меры, которые необходимо осуществить, будут отражены в стратегическом и финансовом планировании развития города на ближайшие годы. Они в основном коснутся таких областей, как электроэнергия, автомобильный транспорт, утилизация отходов и др. Эти введение платы за въезд в центр Праги, поддержка велосипедного движения, строительство новых парковочных зон P+R, линии метро D и новых трамвайных линий, а также станций подзарядки для электромобилей.

Новые здания должны иметь низкое энергопотребление при минимизации выбросов парниковых газов во время строительства и эксплуатации. Это касается и транспорта, используемого владельцами или арендаторами зданий.