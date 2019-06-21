Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.62
USD
22.64
RUB
0.36
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 25 °C
Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану

Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану

Александра Кириченко 286 0
Нижняя палата чешского парламента одобрила правительственный законопроект, по которому медицинский каннабис будет на 90% оплачиваться за счет страховки. Речь идет о случаях, когда препараты на основе марихуаны выписал лечащий врач.
Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану

Законопроект предполагает, что пациенту будет компенсировано до 30 граммов лечебной конопли ежемесячно из фонда всеобщего медицинского страхования. Инициативу представителя пиратской партии повысить этот лимит до 180 граммов парламентарии отклонили. Теперь документ предстоит одобрить сенаторам и подписать президенту.

Число людей, которые принимают препараты на основе каннабиса в медицинских целях, в Чехии растет. В мае этого врачи выписали 477 пациентам 4,8 килограмма марихуаны. В основном речь идет о средствах против хронических болей.

Источник: České Noviny

Рассказать всем:
Темы
марихуана Медицина и фармацевтика страхование
Читайте
по теме 
Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли
05.05.2019 09:47 Общество
Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли
3035 0
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
30.01.2019 08:35 Общество
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
2144 0
Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге
03.11.2018 10:29 Культура
Как провести выходные 3 и 4 ноября 2018 года в Праге
3927 0
Партия пиратов сделала шаг навстречу легализации марихуаны в Чехии
31.08.2018 12:30 Общество
Партия пиратов сделала шаг навстречу легализации марихуаны в Чехии
2798 0
Последние новости:
21
июня
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
21.06.2019 16:24 Политика
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с чешскими политиками
21 0
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
21.06.2019 14:38 Общество
Госэкзамены по чешскому языку не сдали 5% выпускников
129 0
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
21.06.2019 12:23 Общество
Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана
409 0
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
21.06.2019 09:53 Экономика
В Праге перевернутая Audi оказалась на крышах припаркованных автомобилей
463 0
Доверие людей к вакцинации в Европе снижается
21.06.2019 09:12 Общество
Доверие людей к вакцинации в Европе снижается
263 0
20
июня
В Чехии мужчину укусила ядовитая змея
20.06.2019 17:34 Общество
В Чехии мужчину укусила ядовитая змея
1498 0
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
20.06.2019 14:53 Общество
Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку
1628 0
Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились
20.06.2019 09:39 Экономика
Ставки по ипотеке в Чехии в мае вновь снизились
956 0
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль
20.06.2019 09:04 Общество
Молодая мама, неравнодушная к полицейским, несколько раз вызывала патруль
873 0
19
июня
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
19.06.2019 18:44 Общество
Количество пьяных велосипедистов — виновников ДТП в Чехии сократилось
366 0


Мобильная версия