Медицинская страховка в Чехии будет покрывать расходы на марихуану

Нижняя палата чешского парламента одобрила правительственный законопроект, по которому медицинский каннабис будет на 90% оплачиваться за счет страховки. Речь идет о случаях, когда препараты на основе марихуаны выписал лечащий врач.

Законопроект предполагает, что пациенту будет компенсировано до 30 граммов лечебной конопли ежемесячно из фонда всеобщего медицинского страхования. Инициативу представителя пиратской партии повысить этот лимит до 180 граммов парламентарии отклонили. Теперь документ предстоит одобрить сенаторам и подписать президенту.

Число людей, которые принимают препараты на основе каннабиса в медицинских целях, в Чехии растет. В мае этого врачи выписали 477 пациентам 4,8 килограмма марихуаны. В основном речь идет о средствах против хронических болей.

Источник: České Noviny