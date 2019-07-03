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Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка

Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка

Марина Комарова 360 0
В чешском городе Карвина полицейские расследуют смерть младенца, тело которого во вторник вечером обнаружил бездомный в мусорном контейнере. Полиция пытается установить личность родителей ребенка.
Бездомный в Чехии нашел мертвого новорожденного ребенка

Бездомный пытался найти продукты или одежду в контейнере на улице Голубова, однако обнаружил тело младенца. Пока не удалось установить, где находится мать новорожденного.

«Полиция рассматривает это событие как особо тяжкое преступление, связанное с убийством новорожденного ребенка», — заявил в среду пресс-секретарь полиции Петр Сметак.

Стоит отметить, что примерно в двух километрах от этого места в больнице установлен babybox, где матери могут оставить нежеланного ребенка с гарантией анонимности.

Источник: novinky.cz

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Темы
преступность полиция Чехия дети
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