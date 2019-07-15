Женщина-юрист оказалась в психиатрической клинике из-за выращивания конопли

Прокуратура и полиция в чешском городе Усти-над-Орлици проявили необычайное упрямство в расследовании мелкого правонарушения. Они подали в суд на женщину-инвалида, которая четыре года назад выращивала марихуану в своем саду, и настаивают на проведении психиатрической экспертизы.

Эта история началась в 2015 году. Женщина посадила растения каннабиса в саду, купив семена в обычном магазине. По словам полицейских, она вырастила больше кустов марихуаны, чем позволяет закон. За четыре года расследования «преступления», максимальное наказание за которое составляет максимум 6 месяцев условно или штраф, суд так и не смог вынести приговор.

Камнем преткновения стало проведение психиатрической экспертизы. 55-летняя женщина-юрист, получившая докторскую степень в университете в Киото (Япония), стала инвалидом после тяжелой аварии в США в 2002 году. У нее серьезные проблемы с позвоночником и со зрением.

Поэтому следователи решили выяснить, безопасно ли ее пребывание на свободе. Женщина отказалась от обследования, после чего прокуратура настояла на обязательном наблюдении в медицинском учреждении. Со второй попытки суд поддержал требования государственного обвинителя.

«Без уважительных причин женщина отказывается проходить комплексную экспертизу для оценки своего психического состояния, она не изменила своего отношения даже после того, как узнала о возможности назначения наблюдения в медицинском учреждении. Таким образом, все другие возможности для оценки психического состояния обвиняемой на свободе были исчерпаны», — решил Пардубицкий областной суд.

Женщине также не помогло то, что ее добровольно осмотрел другой психиатр. Он поставил ей диагноз смешанного расстройства личности, однако, по его мнению, для ограничения свободы оснований нет. Несмотря на это, две недели назад подсудимая была помещена в психиатрическую клинику. До сих пор адвокат женщины тщетно пыталась добиться приостановления судебного преследования с учетом того, что «преступление» было совершено четыре года назад. Сейчас обвиняемая находится в клинике, а у эксперта, который по решению суда должен оценить ее психическое состояние, нет времени на обследование пациентки.

Источник: novinky.cz