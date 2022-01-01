Самые красивые водоемы для купания в часе езды от Праги

Погода располагает к отдыху у воды. Куда отправиться тем, кому мало городских бассейнов и водоемов, но не хочется надолго покидать Прагу? Читайте в нашей подборке.

Фото: jezerokonetopy.eu

Актуальный ценник для посещения уточняйте на месте или на сайте — некоторые места можно посетить бесплатно, но в среднем, можно рассчитывать на стоимость до 100 крон на взрослого (аквапарки — дороже), не считая парковки, — если едете на машине, то заготовьте около 200 крон.

Махово озеро

На самом деле это не озеро, а самый большой пруд в Чехии, созданный еще при Карле IV. На водоеме находятся два острова — Мышиный и Утиный, с которыми связан ряд местных легенд. Летом на Маховом озере можно не только купать, но и рыбачить, кататься на лодках и катамаранах, заниматься серфингом. Есть обзорные водные экскурсии продолжительностью 30 минут. На берегах оборудованы четыре больших песчаных пляжа, аквапарк и крытый бассейн на случай плохой погоды.

Кстати, зимой Махово озеро замерзает и превращается в каток.

Фото: LaSo [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Где находится: у города Доксы, Либерцкий край

GPS: 50,563896 14,655046

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Озеро Конетопы

Затопленный песчаный карьер, купание в котором разрешили относительно недавно. Со стороны деревни Конетопы есть травянистый и небольшой песчаный пляж. Вода чистая и прозрачная, но в сезон отдыхающих могут удивить пресноводные медузы.

Большую часть года на озере можно ловить рыбу. Доступ собак на пляжи запрещен.

Фото: jezerokonetopy.eu

Где находится: между деревнями Конотопы и Држисы, Прага-Восток, Среднечешский край

GPS: 50,267879 14,650541

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Озеро Лгота

Крупный водоем на месте песчаного карьера в 20 км от Праги. Хотя глубина местами достигает 14 м, вода хорошо прогревается. Есть оборудованные пляжи со всеми удобствами (в том числе нудистский, старейший в республике), где в летний сезон дежурят спасатели. Парковка рассчитана на 1400 автомобилей, что дает представление о масштабах купальни.

Фото: lhotajezero.cz

Где находится: со стороны района Черный мост по направлению на Брандис-над-Лабем. По выходным из Праги можно доехать не только на собственном автомобиле, но и на маршрутном автобусе, который останавливается в 300 м от озера.

GPS: 50,242349 14,656355

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Водохранилище Слапы

Водохранилище, возникшее за счет построенной в 1950 году плотины, — одно из самых известных мест для водного отдыха в Чешской Республике. Здесь созданы все условия для яхтинга, виндсерфинга, катания на водных лыжах, но просто купаться и загорать, разумеется, тоже можно. На берегу есть многочисленные кемпинги, платные песчаные и травяные пляжи, соединенные туристическими тропами и велодорожками. Самые популярные места отдыха — Nová Rabyně, Ždáň, Měřín, Stará и Nová Živohošť.

Водохранилище Слапы, часть так называемых Влтавских каскадов, — шестое по площади в Чехии, а дамба высотой 60 м и длиной 260 м до сих пор остается самой высокой в стране. В летний сезон по выходным между Прагой и Слапами курсируют исторический пароход «Влтава» и корабль «Сесилия».

Где находится: у деревни Слапы, 33 км к югу от Праги

GPS: 49,814561 14,425049

Цена: купание на «диких» пляжах бесплатное, платные пляжи и кемпинги предлагают различные условия

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Купальня Гарасов в Кокоржинской долине

В окружении скал из песчаника скрывается пруд Гарасов с травянистым берегом и двумя песчаными пляжами. Вода довольно холодная, зато всегда чистая, на дне — песок. В пруд впадает речка Пшовка.

Фото: Kuba Turek — horydoly.cz

Где находится: 12 км от города Мельник, Среднечешский край

GPS: 50,411177 14,570731

Цена: купание бесплатное, в летний сезон стоимость парковки 50 крон

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Пробоштские озера

Это вновь не «настоящие» озера, а затопленные карьеры, где раньше добывали гравий. Лучшее место для купания — платный песчаный пляж в огороженном кемпинге в 1,5 км к северу от Брандиса-над-Лабем. Противоположный «дикий» берег облюбовали рыболовы и нудисты. На озерах проводятся музыкальные и культурные мероприятия, а виндсерферы оценили здешние природные условия.

Фото: probostskajezera.com

Где находится: у города Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав, Среднечешский край

GPS: 50,204562 14,654286

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Карьер Гржимеждице

Раньше в затопленном гранитном карьере тренировались армейские водолазы, а теперь любители экстремальных развлечений могут безопасно нырять с 10-метровой высоты, пока все остальные купаются, играют в пляжный волейбол и загорают на моле. Вход с собаками запрещен.

Фото: kamsevydat.cz

Где находится: в районе города Пршибрам, Среднечешский край

GPS: 49,689066 14,274373

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Карьер Садска

В 20 минутах езды от Праги можно искупаться в бывшем песчаном карьере, позагорать или отдохнуть в тени сосен. Место подходит для семейного отдыха, доступ собак к воде никак не ограничен. Есть площадка для игры в волейбол и отдельный пляж для натуристов.

Фото: mapio.net

Где находится: у города Садска, район Нимбург, Среднечешский край

GPS: 50,156556 14,978313

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Напомним, что качество воды и ее пригодность для купания можно отслеживать на онлайн-карте, подготовленной Министерством здравоохранения.