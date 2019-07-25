Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.51
USD
22.94
RUB
0.36
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
01d 34 °C
В Чехии полиция выявила случаи вымогательства и предоставления «крыши» бизнесменам

В Чехии полиция выявила случаи вымогательства и предоставления «крыши» бизнесменам

Марина Комарова 1 0
В прошлом году Центральное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) зафиксировало случаи вымогательства, шантажа и насилия со стороны организованных преступных групп в отношении богатых жителей Чехии. В некоторых регионах установлены случаи, когда преступники, в основном, из украинской общины, предоставляли защиту бизнесу, так называемое «крышевание».
В Чехии полиция выявила случаи вымогательства и предоставления «крыши» бизнесменам
Это следует из отчета управления за 2018 год. Случаи организованного насилия, связанные с наемными убийствами, вымогательством или похищением предпринимателей, в последние годы уменьшаются, но не исчезают. В прошлом году, по данным NCOZ, жертвами банд, которые зачастую состояли из иностранцев, были финансово обеспеченные граждане.
 
«Виды преступной деятельности организованных групп различные - от мошенничества, контрабанды различных товаров до вымогательства и последующей ликвидации жертв или свидетелей», - говорится в отчете.
 
Управление видит угрозу безопасности, связанную с насильственными преступлениями, путем предоставления русскоязычными сообществами так называемой «крыши» за определенную плату.
 
«Этим занимаются люди украинской национальности, а жертвами являются их соотечественники, ведущие бизнес в Чешской Республике». В NCOZ заявили, что проблема возникла в прошлом году во всех регионах, за исключением Средней Чехии, Устецкого края и Карловарского края. Если жертва отказывается платить, то преступники угрожают членам их семей, вымогая немалые суммы в качестве платы за «охрану» их бизнеса.
 
Источник:  ceskenoviny.cz
Рассказать всем:
Темы
полиция преступность украинцы Украина
Читайте
по теме 
Как оформить приглашение в Чехию для родственников по упрощенной схеме
22.07.2019 15:49 Жизнь
Как оформить приглашение в Чехию для родственников по упрощенной схеме
1380 0
Как защитить жилье от взлома во время отпуска
18.07.2019 13:35 Дом и семья
Как защитить жилье от взлома во время отпуска
606 0
Колонну Карлова моста разрисовали немцы
18.07.2019 12:07 Общество
Колонну Карлова моста разрисовали немцы
1904 0
В Чехии 15 детей пострадали при обрушении террасы отеля
17.07.2019 16:13 Общество
В Чехии 15 детей пострадали при обрушении террасы отеля
2222 0
Последние новости:
25
июля
Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая
25.07.2019 14:36 Общество
Cрочно требуется помощь с перевозкой ребенка из Италии в Прагу после несчастного случая
790 0
В первой половине 2019 года полиция в Чехии задержала 2700 нелегальных мигрантов
25.07.2019 13:32 Общество
В первой половине 2019 года полиция в Чехии задержала 2700 нелегальных мигрантов
297 0
Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии
25.07.2019 10:22 Культура
Обнаружены самые древние наскальные рисунки в Чехии
343 0
Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких
25.07.2019 09:01 Общество
Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких
183 0
24
июля
Турист из Чехии сорвался со скалы в Аршане в Бурятии
24.07.2019 13:54 Общество
Турист из Чехии сорвался со скалы в Аршане в Бурятии
584 0
В первом полугодии 2019 года услугами пражского аэропорта воспользовались 7,84 млн пассажиров
24.07.2019 13:10 Экономика
В первом полугодии 2019 года услугами пражского аэропорта воспользовались 7,84 млн пассажиров
246 0
Производство автомобилей в Чехии за полгода сократилось на 1,5%
24.07.2019 11:11 Экономика
Производство автомобилей в Чехии за полгода сократилось на 1,5%
503 0
Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города
24.07.2019 10:20 Общество
Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города
933 0
23
июля
Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон
23.07.2019 15:18 Политика
Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон
446 0
Продажи новых квартир в Праге снизились
23.07.2019 13:21 Экономика
Продажи новых квартир в Праге снизились
2058 0


Мобильная версия