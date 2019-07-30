Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.66
USD
23.0
RUB
0.36
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01n 21 °C
В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона

В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона

Александра Кириченко 748 0
В понедельник, 29 июля, в биотопе Лготка утонул 72-летний мужчина. Несмотря на усилия сотрудников полиции и скорой помощи, реанимировать его не удалось.
В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона

Трагедия произошла в три часа дня. Сначала на место прибыли дежурившие поблизости полицейские и постарались восстановить сердечную деятельность мужчины с помощью мобильного дефибрилятора. К ним вскоре присоединились спасатели и медики. «Наша команда полчаса пыталась реанимировать мужчину, но пациент скончался», — рассказала пресс-секретарь пражских спасателей Яна Поштова. 

Предыдущий подобный случай произошел в этом же водоеме 18 июня. К спасателям обратилась пожилая женщина, сообщив, что не может найти мужа. Тело 79-летнего мужчина достали со дна полицейские водолазы.

Лготка в Праге 4 — природный водоем площадью 5 570 квадратных метров. Его глубина достигает трех метров. Купальня открылась в 2018 году после трехлетних подготовительных работ. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага спасатели озеро вода
Читайте
по теме 
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
30.07.2019 15:19 Экономика
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
423 0
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
29.07.2019 11:35 Общество
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
1509 0
С Карлова моста неожиданно пропало граффити
28.07.2019 20:38 Общество
С Карлова моста неожиданно пропало граффити
2116 0
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
26.07.2019 08:32 Экономика
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
1082 0
Последние новости:
30
июля
Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride
30.07.2019 17:21 Общество
Петршинская башня впервые окрасится в цвета радуги на время Prague Pride
558 0
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
30.07.2019 15:19 Экономика
В пражском метро начали установку терминалов для бесконтактной покупки билетов
423 0
Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения
30.07.2019 14:05 Экономика
Медицинские туристы едут в Чехию ради пластических операций и искусственного оплодотворения
636 0
Суд отклонил иск российского студента-анархиста к Чешской Республике
30.07.2019 11:56 Общество
Суд отклонил иск российского студента-анархиста к Чешской Республике
632 0
Китай скупает чешскую древесину
30.07.2019 10:20 Экономика
Китай скупает чешскую древесину
492 0
Чешские архитекторы построят в Грузии новый город
30.07.2019 07:57 Экономика
Чешские архитекторы построят в Грузии новый город
940 0
29
июля
Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон
29.07.2019 17:04 Общество
Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон
1038 0
Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон
29.07.2019 15:09 Общество
Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон
582 0
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
29.07.2019 11:35 Общество
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
1509 0
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
29.07.2019 10:10 Общество
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
1041 0


Мобильная версия