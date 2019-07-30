В пражском природном бассейне Лготка утонул второй человек с начала сезона

В понедельник, 29 июля, в биотопе Лготка утонул 72-летний мужчина. Несмотря на усилия сотрудников полиции и скорой помощи, реанимировать его не удалось.

Трагедия произошла в три часа дня. Сначала на место прибыли дежурившие поблизости полицейские и постарались восстановить сердечную деятельность мужчины с помощью мобильного дефибрилятора. К ним вскоре присоединились спасатели и медики. «Наша команда полчаса пыталась реанимировать мужчину, но пациент скончался», — рассказала пресс-секретарь пражских спасателей Яна Поштова.

Предыдущий подобный случай произошел в этом же водоеме 18 июня. К спасателям обратилась пожилая женщина, сообщив, что не может найти мужа. Тело 79-летнего мужчина достали со дна полицейские водолазы.

Лготка в Праге 4 — природный водоем площадью 5 570 квадратных метров. Его глубина достигает трех метров. Купальня открылась в 2018 году после трехлетних подготовительных работ.

Источник: novinky.cz