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Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки

Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки

Марина Комарова 455 0
После футбольного матча двое мужчин стали драться в одном из ресторанов в Кутне-Горе. 36-летний болельщик клуба «Виктория Пльзень» получил серьезные травмы и умер в больнице.
Болельщик футбольного клуба «Виктория» скончался после драки

Инцидент произошел незадолго до полуночи в ночь на пятницу. «В одном из ресторанов началась драка между двумя молодыми людьми, потом они продолжили драться на улице», — рассказала пресс-секретарь полиции региона Вероника Чермакова. Один из участников драки Вит К. получил серьезную травму головы и грудной клетки. Спасатели доставили его в больницу, где в пятницу он скончался. По факту нанесения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, возбуждено уголовное дело. Полиция настаивает на аресте обвиняемого, которому грозит от 8 до 16 лет тюрьмы. 

«В пятницу клуб потерял своего важного члена, болельщика Вита К. Мы выражаем соболезнования семье Вита и его друзьям», — написали представители футбольного клуба в Facebook. У северной трибуны стадиона «Викторка» болельщики сделали импровизированное памятное место, куда принесли десятки зажженных свечей.

Источник: idnes.cz

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Темы
футбол Пльзень полиция преступность
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