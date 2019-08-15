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В Московской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле

В Московской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле

Марина Комарова 500 0
Возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского в Московской области рано утром 15 августа самолет А-321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую аварийную посадку.
Фото: МЧС Московской области
В Московской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле

После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Самолет выкатился со взлетной полосы в поле и лег «на брюхо». У него подломились все стойки шасси. Пожар потушили.

По данным МЧС, на борту воздушного судна находились 226 человек, в том числе шестеро детей. Их всех эвакуировали. Пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.

Сейчас пассажиры самолета находятся на кукурузном поле. На место происшествия выехали следователи. Самолет выполнял рейс Москва — Симферополь.

Позднее в Росавиации рассказали, что при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек и сел с убранными шасси в кукурузном поле в километре от ВПП, экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Информацию о пожаре на борту в ведомстве опровергли. После жесткой посадки госпитализировали четырех человек.

Источник: РИА Новости

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самолёт Россия
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