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Украинца, который тяжело ранил ножом двух человек в Праге, суд отправил за решетку

Украинца, который тяжело ранил ножом двух человек в Праге, суд отправил за решетку

Марина Комарова 686 0
В понедельник пражский окружной суд постановил, что подозреваемый в покушении на убийство гражданин Украины будет находиться под стражей до вынесения окончательного приговора. Молодой человек на станции метро «Лука» с ножом напал на пожилых женщину и мужчину, оба получили серьезные ранения.
Украинца, который тяжело ранил ножом двух человек в Праге, суд отправил за решетку

Мужчина находился в Чехии легально. «Суд отправил его под стражу, опасаясь, что обвиняемый может либо бежать, либо продолжать преступную деятельность», — заявила прокурор Яна Муринова.

Во второй половине дня полиция сообщила, что, по одной из версий мужчина, напал на людей под воздействием наркотиков или вследствие психического заболевания.

Нападение произошло в пятницу вечером, 23 августа, на станции метро «Лука». 18-летний украинец попросил у 50-летней женщины сигарету и в ответ на отказ ударил ножом. Потом он напал на 61-летнего мужчину, который защищал раненую. «Они госпитализированы, и их состояние очень серьезное», — рассказала Муринова в суде.

После нападения мужчина скрылся. Вскоре полиция нашла его недалеко от метро. Молодому человеку грозит от 15 до 20 лет лишения свободы за покушение на убийство.

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция Прага преступность украинцы
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