Чешский физик заявил о взрыве ядерного реактора под Северодвинском

Физик Владимир Вагнер из Института ядерной физики чешской Академии наук считает, что причиной повышения уровня радиации в российском Северодвинске (Архангельская область) стал взрыв ядерного реактора. Таким образом, он подтвердил версию своего коллеги из Норвегии Нильса Бомера.

Фото: ptoday.ru

«Если Росгидромет намерил и идентифицировал упомянутые радионуклиды, очевидно, что речь идет о ядерном реакторе. Эти радионуклиды — продукты реакции расщепления, и никаким другим образом попасть в атмосферу они не могли», — сказал Вагнер, добавив, что кратковременная доза радиации не представляла опасности для местного населения.

Взрыв на военном полигоне Ненокса под Северодвинском произошел 8 августа, как утверждается, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. В результате аварии погибли два специалиста Минобороны России и пять сотрудников «Росатома». В тот же день на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми измерительных пунктов Северодвинска. Вскоре эти значения стали уменьшаться.

«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (период полураспада — 9,3 часа), 139Ba (83 минуты), 140Ba (12,8 дня) и его дочернего радионуклида 140La (40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы», — сообщили в Росгидромете «Интерфаксу» в понедельник, 26 августа, пояснив, что причиной повышения радиационного фона стало облако инертных газов, образовавшееся в результате распада бария, стронция и лантана.

На 53-й сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний исполняющий обязанности постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов заявил, что взрыв произошел при испытании оружия. Он назвал инцидент в Северодвинске трагической аварией и подчеркнул, что она не имеет отношения к ядерным испытаниям и не представляет опасности для населения.

Источники: aktualne.cz, lenta.ru и rambler.ru