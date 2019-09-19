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На выходных в Чехии ожидаются солнечная погода и заморозки по утрам

На выходных в Чехии ожидаются солнечная погода и заморозки по утрам

Марина Комарова 501 0
Накануне начала астрономической осени жители республики наслаждаются солнечной погодой, хотя по утрам температура воздуха не превышает +8...+10 градусов Цельсия. Такая же погода ожидается на предстоящих выходных, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии ожидаются солнечная погода и заморозки по утрам

Четверг станет самым холодным днем этой недели. В основном будет ясно, местами облачно, воздух прогреется максимум до +11...+15°C.

В пятницу Чехию ждет ясная погода, вероятны заморозки: температура воздуха утром не превысит 5 градусов тепла. Днем потеплеет до +12...+16 градусов. Примерно такую же погоду синоптики обещают в субботу, когда воздух прогреется до +16...+20 градусов Цельсия. В воскресенье должно быть еще теплее, от 18 до 22 градусов выше нуля.

На следующей неделе дневная температура воздуха достигнет +18...+20°C, во вторник и среду возможны дожди.

Источник: novinky.cz

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