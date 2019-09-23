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Самое высокое здание начнут строить в Праге в 2021 году

Самое высокое здание начнут строить в Праге в 2021 году

Марина Комарова 631 0
Самое высокое здание в Чешской Республике будет построено рядом со станцией метро «Нове Бутовице». Высота башни Top Tower составит 135 метров, а стоимость проекта оценивается в 2 млрд крон.
Самое высокое здание начнут строить в Праге в 2021 году

Проект разрабатывают скульптор Давид Черны и архитектор Томаш Цисарж. Строительство будет вести девелоперская компания Trigema. Начало строительных работ запланировано на 2021 год.  Здание расположится в новой пешеходной зоне длиной почти в один километр, ведущей от станции метро «Нове Бутовице» через Sluneční náměstí до метро «Гурка».

На нижних этажах здания будут находиться офисы, магазины и многофункциональный культурный центр, соединенный с садом на крыше. Посетители смогут подняться на лифте на смотровую площадку. На верхних этажах Top Tower будут квартиры. 

В пресс-релизе компания Trigema не указывает, есть ли у нее уже все необходимые разрешения на реализацию проекта. Однако, согласно заявлению, здание будет находиться за пределами охранной зоны и территории, где запрещено строительство высотных зданий. Кроме того, башню не будет видно из центра Праги.

«Мы занимались разработкой проекта Top Tower более двух лет, и окончательной версии предшествовали восемь других альтернативных решений. За это время мы собрали и продолжаем собирать информацию от экспертов, государственных и местных органов власти, и, конечно, местной общественности», — заявил председатель правления компании Trigema Марсель Сурал.

Источник: tn.nova.cz

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Темы
Прага строительство архитектура
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