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В Праге открылся крупнейший в Европе комплекс аквариумов с медузами

В Праге открылся крупнейший в Европе комплекс аквариумов с медузами

Александра Кириченко 1496 0
Он находится на крыше торгового центра Arkády Pankrác и состоит из 38 аквариумов, где представлено более 10 тысяч медуз нескольких десятков видов.
Фото: facebook.com/svetmeduz
В Праге открылся крупнейший в Европе комплекс аквариумов с медузами

Проект носит название «Мир медуз». Конкурировать с пражским «медузариумом» могут только канадский и японский.

Все аквариумы имеют круглую форму, так как их обитатели, по словам авторов проекта, почти не умеют плавать: в океане они перемещаются с течением, а в крупном вытянутом аквариуме сбились бы в один угол. Объем самой большой емкости составляет две тысячи литров.

«Мир медуз» открыт ежедневно с 09:00 до 21:00. Вход по билетам: цена 260 крон для взрослых, 170 крон для детей и 550 для семьи.

Источник: novinky.cz 

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Прага выставка животные
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