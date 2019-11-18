В Праге открылся крупнейший в Европе комплекс аквариумов с медузами

Он находится на крыше торгового центра Arkády Pankrác и состоит из 38 аквариумов, где представлено более 10 тысяч медуз нескольких десятков видов.

Фото: facebook.com/svetmeduz

Проект носит название «Мир медуз». Конкурировать с пражским «медузариумом» могут только канадский и японский.

Все аквариумы имеют круглую форму, так как их обитатели, по словам авторов проекта, почти не умеют плавать: в океане они перемещаются с течением, а в крупном вытянутом аквариуме сбились бы в один угол. Объем самой большой емкости составляет две тысячи литров.

«Мир медуз» открыт ежедневно с 09:00 до 21:00. Вход по билетам: цена 260 крон для взрослых, 170 крон для детей и 550 для семьи.

Источник: novinky.cz