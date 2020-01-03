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В Чехии запущена система электронных больничных

В Чехии запущена система электронных больничных

Марина Комарова 1 0
Выдача электронных больничных листов началась без проблем, система полностью функционирует. С начала нового года Управление социального обеспечения получило более 3000 больничных онлайн, сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова (ČSSD).
В Чехии запущена система электронных больничных

По словам министра, в первый день года врачи выдали 274 электронных листа нетрудоспособности. «Однако 2 января, в первый рабочий день, за несколько часов мы зарегистрировали более трех тысяч электронных больничных», - сказала Малачова на пресс-конференции.

Основным преимуществом системы является то, что работникам не придется никуда ходить с какими-либо бумагами или просить денег. «Но это не меняет их обязательство немедленно сообщать работодателям, что они не придут на работу», - сказала Малачова. По ее словам, врачи выдадут лист электронной нетрудоспособности в течение минуты, а работодатели получат информацию о болезни работника из системы «в считанные минуты».

Электронные больничные будут использоваться 22 000 медицинскими учреждениями. Сейчас система располагает данными о 4,5 млн сотрудниках и 280 000 работодателях.

Некоторые врачи заявили, что будут протестовать против листов электронной нетрудоспособности, продолжая печатать их в бумажной форме. Однако, по данным Министерства труда и социальных дел, использование электронных больничных листов является обязательным, а бумажные формы выдачи больничного отменят в течение двух лет.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Больницы врачи Чехия работа
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