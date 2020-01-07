Полиция не может поймать банду грабителей недалеко от Праги

За последние три месяца банда ограбила около 50 домов, расположенных в основном к юго-востоку от Праги. Грабители обычно взламывают дома вечером или ночью и похищают деньги и ценности. Полиция пока не может найти преступников.

Около 60 представителей муниципальных администраций в понедельник провели встречу с полицией, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

«Мы расследуем серию взломов, за которой стоит группа хорошо организованных преступников», — сообщила пресс-секретарь полиции Среднечешского края Власта Суханкова.

Тем временем жители и администрация Есенице своими силами пытаются решить сложившуюся ситуацию. «Мы собрали нужную сумму и заплатили за услуги охранного агентства, сотрудники которого сторожат нашу улицу, но это только часть мер по спасению района», — заявил заместитель мэра города Есенице Мартин Куруц.

В поселке Оснице возле Есенице воры ограбили более десяти домов с рекордной скоростью, они также смогли отключить сигнализацию. В том числе грабители хотели попасть к семье Вокалковых. «Вечером я укладывал детей спать, и в доме было темно, вдруг услышал крик моей жены, которая сказала, что слышала шум у окна и видела, как кто-то светил фонариком через стекло», — описал инцидент Петр Вокалек.

Люди в Оснице общаются друг с другом в группе в социальной сети, где также есть сотрудники полиции, и сообщают обо всех подозрительных фактах. Банда воров работает в основном на юго-востоке Праги, но люди сообщают о случаях и в западной части города. Полиция создала специальную группу, но пока ей не удается поймать преступников.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz