В Чехии в прошлом году гадюки покусали 27 человек

В прошлом году в Чешской Республике гадюки укусили как минимум 27 человек. Это самый высокий показатель за последние годы, который, по мнению экспертов, мог быть вызван повышенной активностью змей чрезвычайно жарким летом.

По статистике за 1999-2013 годы, в среднем в стране регистрируется 13 укусов в год, но в последнее время их число растет. В 2017-м их было 21, через год — 23 и в прошлом году — 27.

«Это только зафиксированные случаи, когда люди обращались за медицинской помощью после укуса ядовитых змей. Реальное число, вероятно, еще выше», — сказал заместитель пресс-секретаря Общей университетской больницы в Праге Михал Шнайдер.

По мнению экспертов, рост числа зарегистрированных укусов может быть связан с чрезвычайно жарким летом. «Это не прямое следствие, а скорее опосредованное, связанное с увеличением популяции грызунов, — отметил герпетолог Роман Розинек. — Гадюка боится человека и укусом обороняется. Часто это только так называемый сухой укус, во время которого не выделяется яд».

Помимо больницы в Праге, сыворотка от яда гадюки доступна только в госпитале Оломоуца. Тем не менее это лекарство редко используется врачами. «Антидот может вызвать сильную аллергическую реакцию, поэтому мы прибегаем к нему только при тяжелой системной интоксикации. При более мягких реакциях мы лечим укус симптоматически», — рассказал Йиржи Валента, главный врач токсикологического центра больницы. «Откачивать яд из раны самостоятельно нельзя, это может вызвать еще больше проблем. Поэтому лучше всего быстро обратиться за медицинской помощью», — добавил он.

Обыкновенная гадюка — единственная ядовитая змея в Чехии. Она питается грызунами и ящерицами и вырастает до длины в 75 сантиметров. За последние 34 года ни один человек не умер в Чешской Республике в результате укусов гадюки.

Источник: ceskatelevize.cz