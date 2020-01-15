Матери троих детей, работавшей нелегально, оказали финансовую помощь

Так, супружеская пара на выходных передала женщине 20 тыс. крон, чтобы она могла заплатить за аренду квартиры. Свыше 100 тыс. крон перечислила компания Stratox Enterprises, s. r. o. На счет ассоциации с отметкой "Пани Симона" от 20-ти спонсоров поступило еще 202,2 тыс. крон. По словам директора ассоциации Марии Водичкове, эти деньги в будущем помогут и другим детям и родителям, оказавшимся в сложной ситуации. Достигнута договоренность о том, что ассоциация передаст матери 150 тыс. крон в срок до июня, когда уже должна быть возобновлена выплата пособий.
Отреагировала на случившееся и министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова. «Случай пани Симоны – матери троих детей - меня глубоко поразил, мы не можем махнуть рукой на ее ситуацию. Она сожалеет о своей ошибке, все обстоятельства данного инцидента мы проверим», — написала Малачова в сети Facebook. Она уточнила, что отдел труда приостановил выплату пособий до того момента, пока не женщина не предоставит нужные документы. В ближайшее время чиновники с ней снова свяжутся. В чешские СМИ также поступают десятки писем с предложением помочь матери.
Как уже сообщал портал 420on.cz, мать троих детей получала три вида пособий на детей и на жилье и нелегально зарабатывала уборкой помещений. Управление труда получило информацию о трудоустройстве женщины и с ноября перестало перечислять ей деньги.
«Я нахожусь в безвыходной ситуации, потому что с ноября не получаю пособия из-за того, что работала нелегально и за три месяца заработала 7000 крон», — признает свою ошибку 31-летняя Симона.
«У меня трое детей — 12, 10 и 9 лет, у младшего сына проблемы со здоровьем, ему нужно соблюдать диету, а у меня на это нет средств. Нет денег вообще на еду или аренду квартиры. От Ассоциации охраны детей, находящихся в кризисной ситуации (SOOD), я получила беспроцентный кредит, благодаря которому смогла заплатить за квартиру за ноябрь и декабрь, иначе бы нас выселили», — рассказала женщина.
Источник: novinky.cz