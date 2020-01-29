Чешская компания начнет выпускать маски, убивающие коронавирус

Предприятие Respilon из города Брно совместно с израильской фирмой в течение двух недель наладит производство медицинских масок, которые при правильном ношении способны не только остановить вирус, но и уничтожить его благодаря наночастицам оксида меди.

Как рассказал журналистам директор Respilon Роман Зима, стоить новинка будет в пределах несколько десятков крон. Речь идет об одноразовой маске. Брненская компания разработала нановолокна, а производство самих масок будет осуществляться за рубежом.

Зима сообщил, что обычные бытовые и хирургические маски из бумаги и хлопка против коронавируса неэффективны, как и респрираторы. По его словам, остановить мелкий вирус способны только нановолокна.

Реальные поставки, по словам главы Respilon, начнутся через шесть-восемь недель.

Примечательно, что маски и респираторы на основе чешских нановолокон Respilon до недавнего времени производились в Китае, после чего поставлялись в страны Азии, Европы и Китая. Из-за текущей ситуации предприятие не может получить доступ к 750 тысячам уже выпущенных масок.

Источник: ceskenoviny.cz