Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.25
USD
22.93
RUB
0.37
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
03n 1 °C
Ограбления домов в окрестностях Праги продолжаются

Ограбления домов в окрестностях Праги продолжаются

Александра Кириченко 188 2
Полиция расследует еще два случая взлома в Среднечешском крае. В среду, 29 января, стало известно, что злоумышленники посетили два дома в деревне Мирошовице (Прага-Восток).
Ограбления домов в окрестностях Праги продолжаются

Полицейские приняли заявления в районе 18 часов вечера. Расследование только началось, поэтому правоохранительные органы отказались предоставить СМИ дополнительную информацию, как и подтвердить или опровергнуть связь новых случаев с недавней серией ограблений домов в Среднечешском крае.

В начале января сообщалось, что за последние три месяца было ограблено около 50 домов, расположенных прежде всего к юго-востоку от Праги, а с сентября 2019 года зафиксировано порядка 120 таких инцидентов. Выйти на след злоумшленников, предположительно организованной банды, пока не удалось. Сообщается, что преступления происходят в основном вечером и ночью.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
преступность полиция Среднечешский край ограбление
Читайте
по теме 
Два чеха пытались угнать автомобили в Дрездене, один из них погиб
22.01.2020 09:37 Общество
Два чеха пытались угнать автомобили в Дрездене, один из них погиб
5016 0
Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС
13.01.2020 08:50 Общество
Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС
2677 1
Вооруженные преступники ограбили АЗС и угнали автомобиль
09.01.2020 12:39 Общество
Вооруженные преступники ограбили АЗС и угнали автомобиль
2702 0
Полиция не может поймать банду грабителей недалеко от Праги
07.01.2020 10:00 Общество
Полиция не может поймать банду грабителей недалеко от Праги
3586 1
Последние новости:
29
января
Чешская компания начнет выпускать маски, убивающие коронавирус
29.01.2020 14:08 Общество
Чешская компания начнет выпускать маски, убивающие коронавирус
1389 1
В пражской больнице обследуют еще одну женщину с подозрением на коронавирус
29.01.2020 11:50 Общество
В пражской больнице обследуют еще одну женщину с подозрением на коронавирус
1023 0
Количество предпринимателей в Чехии в 2019 году уменьшилось на 20 тысяч
29.01.2020 10:00 Экономика
Количество предпринимателей в Чехии в 2019 году уменьшилось на 20 тысяч
716 0
28
января
Сильный ветер в Чехии повредил автомобили
28.01.2020 16:31 Общество
Сильный ветер в Чехии повредил автомобили
1878 0
Срок действия первых карт Lítačka продлят — менять их не нужно
28.01.2020 12:42 Экономика
Срок действия первых карт Lítačka продлят — менять их не нужно
929 0
Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр
28.01.2020 10:51 Общество
Товарный вокзал Жижков превратится в культурный и образовательный центр
1062 0
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
28.01.2020 09:34 Общество
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
3147 0
27
января
Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу
27.01.2020 16:00 Общество
Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу
3241 1
Автомобиль сбил четырех детей на пешеходном переходе
27.01.2020 12:58 Общество
Автомобиль сбил четырех детей на пешеходном переходе
2336 0
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
27.01.2020 12:14 Общество
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии
493 0


Мобильная версия