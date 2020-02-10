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Чиновники лично будут убеждать россиян, живущих за рубежом, переехать в РФ

Чиновники лично будут убеждать россиян, живущих за рубежом, переехать в РФ

Марина Коханкова 2801 0
Скорректирован порядок выезда за границу временных групп чиновников, призванных информировать потенциальных участников о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Чиновники лично будут убеждать россиян, живущих за рубежом, переехать в РФ

Соответствующее постановление кабинета министров от 28 января 2020 года №58 «О внесении изменения в Положение об организации работы с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию» вступило в силу 7 февраля.

Решено, что временная группа формируется из специалистов Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в иностранные государства в соответствии с законодательством России.

Статистика за 2019 год показывает, что всего из России в прошлом году в разные страны мира уехали 438 000 россиян. В 2018 году из России выбыл 440 831 человек. Такие данные приводит сайт Emigrating.ru. Как сообщает издание, в 2018 году был зафиксирован всплеск эмиграционной волны. Но если до 2017 года данные говорили о том, что в основном из страны уезжают люди, недовольные политическим режимом, то с 2018 года в число выехавших за рубеж мигрантов все чаще входят учителя, инженеры, ученые, а также работающая молодежь до 24 лет, которая намерена реализоваться в качестве специалистов, получая за это гораздо более высокие зарплаты, чем на родине.

Согласно статистике, россияне предпочитают эмигрировать в США и наиболее развитые страны мира, а конкретно, кроме США, в Германию, Израиль, Латвию и Канаду.

Также, по приводимой статистике, с 1991 по 2016 год из России уехали почти шесть миллионов граждан.

Источник: Парламентская газета

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чиновники Россия гражданство
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