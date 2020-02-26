В сентябре в Чехии откроют озеро Мост

Большая часть искусственного озера Мост, которое было создано недалеко от одноименного города в результате затопления карьера по добыче бурого угля, будет открыта для отдыхающих в сентябре. Полностью строительные работы завершатся в конце года. Дата открытия озера несколько раз откладывалась.

«Сроки завершения работ, назначенные на лето этого года, скорее всего, соблюсти не удастся. Озеро Мост будет открыто для отдыхающих 12 сентября 2020 года», — сообщила Клара Выдрова, пресс-секретарь мэрии города Мост, пояснив, что некоторые пляжи и дороги будут временно недоступны.

В настоящее время с южной и юго-восточной стороны озера строятся дороги, автостоянки, тротуары и велосипедные дорожки.

«Однако с самого начала строители сталкивались с неблагоприятными условиями. Окружающая местность гораздо более насыщена водой, чем было указано в проектной документации. Эта проблема будет решена путем укрепления базовых слоев», — пояснила Выдрова. Она добавила, что во время строительства произошло несколько оползней.

В южной части озера строятся галечные пляжи, игровые площадки, раздевалки, необходимая инфраструктура, плавучие сооружения для доступа к воде, пирсы для отдыха и др. Из-за крутого склона пляжи вокруг озера построены как каскады.

Источник: novinky.cz