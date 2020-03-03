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Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках

Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках

Марина Коханкова 1330 0
Поезда пражского метрополитена и трамваи будут открывать двери на каждой остановке. Цель в том, чтобы люди как можно меньше касались кнопок на дверях. Таким образом риск распространения болезни должен снизиться.
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках

Для автобусов эту меру вводить не будут, чтобы не возникли сбои в расписании, сообщили представители ROPID в Facebook.

«В трамваях и поездах метрополитена, в отличие от автобусного транспорта, эта мера может применяться без значительного влияния на расписание (увеличения времени в пути)», — указывает ROPID.

Некоторые операторы общественного транспорта также недавно провели дезинфекцию транспортных средств, чтобы предотвратить распространение болезней. Транспортное предприятие Праги (DPP) объявило в середине февраля, что будет дезинфицировать трамваи озоном из-за эпидемии гриппа. В DPP утверждают, что это обеспечивает более эффективное и долгосрочное удаление микробов, чем обычная ежедневная уборка.

В Чешской Республике уже пять подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, который с декабря распространяется из Китая в другие страны. Как и другие респираторные инфекции, например грипп, коронавирус передается воздушно-капельным путем во время чихания, кашля и общения с инфицированным человеком. Чешский национальный институт здравоохранения распространил рекомендации, согласно которым желательно находиться на расстоянии около двух метров от других людей, использовать одноразовые салфетки при кашле и насморке и часто мыть руки с мылом.

Источник: idnes.cz

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Темы
Прага Болезни метро транспорт трамвай
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