Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.47
USD
22.34
RUB
0.31
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии

Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии

Марина Коханкова 1431 0
Большая лавина оторвалась от массива Дахштайн в воскресенье утром. Масса снега завалила пять человек, которые в это время были поблизости. Власти подтвердили, что все они — граждане Чехии.
Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии

По словам пресс-секретаря австрийской полиции, сход лавины произошел около 9:30 утра. Тела жертв были доставлены в Гальштат для опознания. Пять человек, которые погибли в австрийских горах, были, очевидно, частью одной туристической группы. Во второй половине дня МИД заявил, что они являются гражданами Чехии, которые скорее всего находились на отдыхе.

В спасательной операции приняли участие горноспасательная служба, полиция и несколько вертолетов. По данным Reuters, спасательная операция закончена, другие пострадавшие или жертвы схода лавины не найдены.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Австрия горы
Читайте
по теме 
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
4877 0
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
06.03.2020 13:04 Общество
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
9530 0
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
06.03.2020 11:30 Общество
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
1033 0
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
06.03.2020 09:55 Общество
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
1863 0
Последние новости:
06
марта
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
4877 0
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
06.03.2020 13:02 Экономика
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
1966 0
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
06.03.2020 13:04 Общество
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
9530 0
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
06.03.2020 11:30 Общество
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
1033 0
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
06.03.2020 09:55 Общество
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
1863 0
05
марта
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
05.03.2020 15:01 Экономика
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
15581 0
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
05.03.2020 13:00 Политика
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
3856 0
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
05.03.2020 11:30 Общество
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
1272 0
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
05.03.2020 09:10 Общество
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
748 0
04
марта
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
04.03.2020 17:11 Общество
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
8515 0


Мобильная версия