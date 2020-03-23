В Чехии появились первые автоматы по продаже медицинских масок

Первые два автомата по продаже медицинских масок появились 23 марта в городе Вышков на Мораве. Стоимость одной маски составляет 50 крон, а все вырученные средства пойдут на благотворительность.

В одном автомате помещается около 1500 медицинских масок. По словам владельца автоматов Петра Чаславы, первые маски были распроданы в течение часа, однако запасы будут постоянно пополняться. Проект придумала и реализовала компания Foodex, которая использует торговые автоматы для продажи еды, напитков или кофе.

«Около ста волонтеров участвуют в изготовлении масок, мы сможем производить примерно 2000 штук в день», — рассказал Часлава.

Аналогичные агрегаты скоро должны появиться в больницах в Брно, Кромержижа и Славкова. «Это вендинговые автоматы, которые раньше были в школах, но теперь не используются», — пояснил Часлава, добавив, что по соображениям безопасности оплата возможна только с помощью карты.

Все вырученные средства будут распределены между местными благотворительными организациями. Деньги пойдут на закупку дезинфицирующих средств, перчаток или респираторов для нуждающихся.

Источник: novinky.cz