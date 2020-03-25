Правительство ужесточило правила карантина

Правительство в связи с распространением коронавируса вновь ограничило свободное передвижение людей во время карантина. Согласно новому постановлению Министерства здравоохранения, в общественных местах не могут появляться группы людей (более двух человек).

В Чехии до 1 апреля действуют ограничения на свободное передвижение. Люди должны избегать посещения общественных мест. Исключением являются поездки на работу, покупка продуктов, посещение членов семьи или медицинских учреждений. При этом обязательным условием является ношение медицинской маски, респиратора и других защитных средств при выходе из дома.

В дополнение к уже принятому документу Минздрав опубликовал новое постановление, согласно которому группы людей (два и более человек) не могут находиться в общественных местах. Исключение сделано только для членов семьи или если нахождение людей в группе на улице и в общественных местах связано с профессиональной или предпринимательской деятельностью. В то же время, если возможно, люди должны держаться друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Уже сейчас такие требования устанавливают некоторые магазины в Чехии.

Ужесточение требований обусловлено максимально возможным ограничением контактов между людьми в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Источник: seznamzpravy.cz