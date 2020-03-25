Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.56
USD
25.54
RUB
0.32
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01d 6 °C
Правительство ужесточило правила карантина

Правительство ужесточило правила карантина

Марина Коханкова 2656 0
Правительство в связи с распространением коронавируса вновь ограничило свободное передвижение людей во время карантина. Согласно новому постановлению Министерства здравоохранения, в общественных местах не могут появляться группы людей (более двух человек).
Правительство ужесточило правила карантина

В Чехии до 1 апреля действуют ограничения на свободное передвижение. Люди должны избегать посещения общественных мест. Исключением являются поездки на работу, покупка продуктов, посещение членов семьи или медицинских учреждений. При этом обязательным условием является ношение медицинской маски, респиратора и других защитных средств при выходе из дома.

В дополнение к уже принятому документу Минздрав опубликовал новое постановление, согласно которому группы людей (два и более человек) не могут находиться в общественных местах. Исключение сделано только для членов семьи или если нахождение людей в группе на улице и в общественных местах связано с профессиональной или предпринимательской деятельностью. В то же время, если возможно, люди должны держаться друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Уже сейчас такие требования устанавливают некоторые магазины в Чехии.

Ужесточение требований обусловлено максимально возможным ограничением контактов между людьми в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Российский МИД до 26 марта составляет списки граждан, желающих вернуться в РФ
25.03.2020 13:51 Общество
Российский МИД до 26 марта составляет списки граждан, желающих вернуться в РФ
1044 0
Ставки по ипотечным кредитам могут достичь исторического минимума
25.03.2020 11:59 Экономика
Ставки по ипотечным кредитам могут достичь исторического минимума
9370 0
Выплаты по уходу за ребенком: кому они положены
25.03.2020 09:37 Экономика
Выплаты по уходу за ребенком: кому они положены
1192 0
В Чехии умер третий пациент с коронавирусом
25.03.2020 08:11 Общество
В Чехии умер третий пациент с коронавирусом
3026 0
Последние новости:
25
марта
Российский МИД до 26 марта составляет списки граждан, желающих вернуться в РФ
25.03.2020 13:51 Общество
Российский МИД до 26 марта составляет списки граждан, желающих вернуться в РФ
1044 0
Ставки по ипотечным кредитам могут достичь исторического минимума
25.03.2020 11:59 Экономика
Ставки по ипотечным кредитам могут достичь исторического минимума
9370 0
Выплаты по уходу за ребенком: кому они положены
25.03.2020 09:37 Экономика
Выплаты по уходу за ребенком: кому они положены
1192 0
В Чехии умер третий пациент с коронавирусом
25.03.2020 08:11 Общество
В Чехии умер третий пациент с коронавирусом
3026 0
24
марта
Депутаты приняли пакет законов о выплате пособий по уходу за ребенком, переносе экзаменов и помощи предпринимателям
24.03.2020 20:46 Экономика
Депутаты приняли пакет законов о выплате пособий по уходу за ребенком, переносе экзаменов и помощи предпринимателям
13464 0
В Чехии от коронавируса умер второй человек
24.03.2020 11:30 Общество
В Чехии от коронавируса умер второй человек
5955 0
Ограничения в связи с пандемией в Чехии могут быть частично отменены после Пасхи
24.03.2020 10:10 Общество
Ограничения в связи с пандемией в Чехии могут быть частично отменены после Пасхи
13178 0
В Чехии коронавирусом могут заразиться 15 тысяч человек
24.03.2020 09:50 Общество
В Чехии коронавирусом могут заразиться 15 тысяч человек
3594 0
23
марта
Премьер Чехии обратился к народу: «Наша страна никогда не проходила через такие испытания»
23.03.2020 22:32 Политика
Премьер Чехии обратился к народу: «Наша страна никогда не проходила через такие испытания»
12118 0
Карантин официально продлен как минимум до 1 апреля
23.03.2020 18:29 Общество
Карантин официально продлен как минимум до 1 апреля
17078 0


Мобильная версия