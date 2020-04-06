Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.58
USD
25.56
RUB
0.34
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01n 9 °C
С 7 апреля заниматься спортом на природе можно без защитных масок

С 7 апреля заниматься спортом на природе можно без защитных масок

Марина Коханкова 3333 0
Со вторника кататься на велосипеде или играть в теннис в Чехии можно будет без медицинской маски. Кроме того, начиная с 9 апреля чехам будет разрешено посещать магазины хозяйственных товаров или покупать стройматериалы. Такое решение приняло правительство 6 апреля.
С 7 апреля заниматься спортом на природе можно без защитных масок

«Правительство решило, что со вторника будут открыты спортивные площадки на улице. Речь идет не о коллективном, а об индивидуальном спорте», — сказал министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек после заседания правительства. Те, кто занимается спортом на природе, не должны будут носить защитные средства, если рядом в пределах двух метров нет других людей (за исключением членов семьи).

С четверга правительство разрешило открыть магазины строительных материалов, оборудования или сервисы ремонта велосипедов, однако владельцы торговых точек будут обязаны соблюдать строгие меры гигиены. На входе в магазины разместят дезинфицирующие средства, а покупатели должны будут соблюдать дистанцию не менее двух метров. Магазины также смогут ограничивать количество посетителей.

Гавличек сообщил, что дальнейшие изменения произойдут 14 апреля: будут открыты обувные магазины и магазины товаров для детей. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус спорт Чехия правительство магазины
Читайте
по теме 
Мирослав Кржижек: «Чешская Республика — сильное и гордое национальное государство»
06.04.2020 20:41 Авторские колонки
Мирослав Кржижек: «Чешская Республика — сильное и гордое национальное государство»
1255 0
Чешское правительство одобрило возможность выезда из страны начиная с 14 апреля
06.04.2020 19:00 Общество
Чешское правительство одобрило возможность выезда из страны начиная с 14 апреля
4424 0
В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса
06.04.2020 12:40 Общество
В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса
4757 0
Первые выплаты по уходу за ребенком родители получат на этой неделе
06.04.2020 11:18 Экономика
Первые выплаты по уходу за ребенком родители получат на этой неделе
1181 0
Последние новости:
06
апреля
Мирослав Кржижек: «Чешская Республика — сильное и гордое национальное государство»
06.04.2020 20:41 Авторские колонки
Мирослав Кржижек: «Чешская Республика — сильное и гордое национальное государство»
1255 0
Чешское правительство одобрило возможность выезда из страны начиная с 14 апреля
06.04.2020 19:00 Общество
Чешское правительство одобрило возможность выезда из страны начиная с 14 апреля
4424 0
В Москве экстремисты атаковали посольство Чехии в России из-за демонтажа памятника Коневу
06.04.2020 15:18 Политика
В Москве экстремисты атаковали посольство Чехии в России из-за демонтажа памятника Коневу
1803 0
В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса
06.04.2020 12:40 Общество
В Чехии запустят новый метод тестирования на наличие коронавируса
4757 0
Первые выплаты по уходу за ребенком родители получат на этой неделе
06.04.2020 11:18 Экономика
Первые выплаты по уходу за ребенком родители получат на этой неделе
1181 0
Школы в Чехии могут открыть во второй половине мая
06.04.2020 10:02 Общество
Школы в Чехии могут открыть во второй половине мая
3366 0
04
апреля
Большинство чехов поддерживают чрезвычайные меры, связанные с карантином
04.04.2020 20:49 Экономика
Большинство чехов поддерживают чрезвычайные меры, связанные с карантином
7697 0
03
апреля
Канцелярские и обувные магазины могут открыть на следующей неделе
03.04.2020 20:55 Экономика
Канцелярские и обувные магазины могут открыть на следующей неделе
8329 0
Более 100 тысяч человек в Чехии попросили у банков отсрочку по кредитам
03.04.2020 12:53 Экономика
Более 100 тысяч человек в Чехии попросили у банков отсрочку по кредитам
2624 0
Чрезвычайное положение, возможно, продлят до 30 апреля
03.04.2020 12:01 Общество
Чрезвычайное положение, возможно, продлят до 30 апреля
7699 0


Мобильная версия