Правительство решило продлить чрезвычайное положение до 25 мая

В пятницу, 24 апреля, правительство одобрило решение Министерства здравоохранения о продлении чрезвычайного положения. Это подтвердил министр внутренних дел и глава Центрального кризисного штаба Ян Гамачек.

Чрезвычайное положение в Чехии действует до 30 апреля. Гамачек считает необходимым продлить его до 25 мая. Решение правительства должны утвердить депутаты чешского парламента.

Спикер парламента Радек Вондрачек заявил чешскому телевидению, что депутаты могут рассмотреть это предложение 28 апреля. Он предпочел бы провести заседание в ограниченном составе (именно в таком составе принимались решения относительно ряда чрезвычайных мер в период пандемии).

Будет ли поддержана инициатива правительства, пока неясно. Оппозиция ранее выступала категорически против дальнейшего продления чрезвычайного положения, а коммунисты, которые поддерживают правительство, объявили, что согласны продлить ЧП на неделю.

Источник: novinky.cz