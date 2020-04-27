С 27 апреля в Чехии начали работать крупные магазины и фитнес-центры

С понедельника смогли возобновить работу тренажерные залы и фитнес-центры, однако посетителям пока нельзя пользоваться раздевалками и душевыми. В ограниченном режиме работают библиотеки, открытые территории зоопарков и ботанических садов, а также автошколы. Разрешаются богослужения с участием до 15 человек при соблюдении гигиенических условий.
С 27 апреля студенты университетов могут в ограниченном режиме вновь посещать учебные заведения. Разрешены консультации или экзамены в группах до пяти человек. Обучение в вузах будет продолжено в основном в дистанционной форме.
Напомним, с 20 апреля в Чехии были открыты ремесленные мастерские, автобазары и автосалоны, фермерские рынки.
По данным на 27 апреля, в Чехии зарегистрировано 7 404 случая заболевания коронавирусом, 220 человек умерли от болезни и 2 545 поправились. Всего проведено свыше 215 тысяч тестов.
Источник: seznamzpravy.cz