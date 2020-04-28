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Чрезвычайное положение в Чехии продлено до 17 мая

Чрезвычайное положение в Чехии продлено до 17 мая

Александра Кириченко 3158 0
Правительство требовало продлить чрезвычайное положение до 25 мая, но по итогам многочасовых дебатов нижняя палата парламента согласилась на продление только до 17 мая.
Чрезвычайное положение в Чехии продлено до 17 мая

За продление ЧП до этой даты проголосовали 54 депутата из 101 присутствующего. Оппозиция была согласна на продление только до 7 или 10 мая, а дату, в итоге принятую как окончательную, предложили коммунисты.

Напомним, чрезвычайное положение должно было закончиться после 30 апреля. Рабочая группа Министерства здравоохранения предупреждала, что его преждевременная отмена может привести ко второй волне эпидемии коронавируса.

Чрезвычайное положение позволят правительству принимать различные меры в соответствии с кризисным законом, а также делает возможной закупку средств индивидуальной защиты в обход стандартных правил для госзакупок.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия правительство
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