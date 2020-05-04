Правительство не будет продлевать чрезвычайное положение

Правительство Чехии не будет просить палату депутатов продлить чрезвычайное положение в стране, которое действует до 17 мая. Об этом премьер-министр Чехии Андрей заявил на телеканале Nova.

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Эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. Ранее руководитель Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек заявил, что ежедневная доля положительных тестов в соотношении с общим количеством выполненных проверок упала до 0,7%, а количество вылеченных пациентов, которое сейчас превышает 40%, растет. Репродуктивное число составляет 0,7, таким образом, болезнь не распространяется бесконтрольно. В связи с этим кабинет министров, по словам премьера, не считает необходимым продлевать режим чрезвычайной ситуации. Правительство обсудит этот вопрос на своем ближайшем заседании, сообщил Бабиш.

Изначально правительство требовало продлить чрезвычайное положение до 25 мая, но по итогам многочасовых дебатов нижняя палата парламента согласилась на продление только до 17 мая. За продление ЧП до этой даты проголосовали 54 депутата из 101 присутствующего. Оппозиция была согласна на продление только до 7 или 10 мая, а дату, в итоге принятую как окончательную, предложили коммунисты.

Напомним, чрезвычайное положение должно было закончиться после 30 апреля. Рабочая группа Министерства здравоохранения предупреждала, что его преждевременная отмена может привести ко второй волне эпидемии коронавируса.

Чрезвычайное положение позволяет правительству принимать различные меры в соответствии с кризисным законом, а также делает возможной закупку средств индивидуальной защиты в обход стандартных правил для госзакупок.

Источник: ceskenoviny.cz