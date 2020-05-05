Иностранцы после окончания ЧП смогут легально оставаться в Чехии до 17 июля

Это правило распространяется на всех иностранцев: как на тех, которые могут находиться в стране по безвизовому режиму, так и на тех, кому требуется виза или разрешение на пребывание в республике. Пребывание этих категорий иностранцев в Чешской Республике в течение указанного периода будет законным.
Иностранцу, у которого истек срок действия шенгенской визы или безвизового пребывания во время чрезвычайного положения, не нужно будет обращаться в Службу полиции по делам иностранцев за продлением.
Каждый иностранец при выезде из страны получит специальный выездной штамп в паспорте, который подтвердит законность его пребывания в Чешской Республике. Этот штамп с датой отъезда также будет информировать о законности пребывания компетентные органы стран, через которые иностранец будет возвращаться домой, чтобы он избежал каких-либо санкций. Эту печать начали применять с 4 мая.
Обладатели долгосрочной визы или вида на жительство, намеревающиеся продолжить учебу, работу или другое долгосрочное пребывание в Чешской Республике, должны подать заявление на продление в местном отделе миграционной политики Министерства внутренних дел.
Источник: mzv.cz