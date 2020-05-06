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Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина

Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина

Марина Коханкова 328 0
В середине апреля чешский город Комаров выставил статую Сталина на аукцион. Начальная цена составляла 20 тысяч крон, интерес к покупке памятника проявили 15 человек, в том числе россияне. Однако администрация города решила отказаться от продажи памятника и отменила торги.
Фото: ČTK
Чешский город Комаров передумал продавать трехметровую скульптуру Сталина

Памятник будет отправлен в местный музей.

Статуя Сталина из песчаника стояла на площади Мира в Комарове с 1951 года. После революции в 1989 году памятник был демонтирован и хранился на складе исторических экспонатов. По словам заместителя мэра Комарова Радима Шимы, решение о продаже не было связано со статуей маршала Ивана Конева, которую руководство Праги 6 демонтировало две недели назад. «Я бы сказал, что это странное совпадение», — сказал он.

«Мы долго не могли оценить стоимость скульптуры. Коллега нашел эксперта в этой области, это Милослав Влк, который сделал оценку, и мы опубликовали предложение о продаже», — объяснил заместитель мэра.

В апреле после объявления аукциона лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил радиостанции «Говорит Москва» о намерении выкупить скульптуру и установить ее перед посольством Чехии в Москве в качестве ответной реакции на демонтаж памятника Коневу в Праге.

«Мы всегда стараемся и памятники Ленину, и памятники Сталину, и любые, относящиеся к советскому периоду, если есть возможность их приобрести и установить, это делать. Поэтому я сейчас дам поручение нашим товарищам выяснить эту ситуацию. В принципе, такие ресурсы (700 евро) мы можем собрать, потому что зачастую памятник стоит гораздо дороже. Память о Сталине для нас священна, поэтому, безусловно, мы постараемся его приобрести», — сказал он.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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Темы
памятник Чехия Россия
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