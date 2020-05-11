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Ношение масок на улице перестанет быть обязательным с 25 мая

Ношение масок на улице перестанет быть обязательным с 25 мая

Александра Кириченко 634 0
Чешское правительство одобрило инициативу министра здравоохранения Адама Войтеха, согласно которой с 25 мая ношение медицинских масок или других средств защиты дыхательных путей будет обязательно только в закрытых пространствах или там, где дистанция между людьми составит меньше двух метров.
Ношение масок на улице перестанет быть обязательным с 25 мая

«С 25 мая обязанность носить маски будет действовать во внутренних помещениях, кроме собственного дома, в общественном транспорте, такси и там, где находятся как минимум два человека на расстоянии менее двух метров, не считая членов семьи», — сообщил Войтех на пресс-конференции после заседания правительства.

«Прежде всего изменение коснется ситуаций, когда люди гуляют в одиночестве», — уточнил министр, добавив, что срок был установлен после консультации с эпидемиологами.

Кроме того, уже со вторника, 12 мая, маски смогут не носить логопеды и те, кто сдает вступительные экзамены в школах. В последнем случае в комнате должно быть не больше 15 человек при минимальном расстоянии между людьми в 1,5 метра.

Также правительство оставило в силе правило, согласно которому с восьми до десяти часов утра в продуктовых магазинах могут совершать покупки только люди старше 65 лет.

Напомним, сейчас ношение масок не является обязательным при занятии спортом на улице (при условии расстояния до окружающих минимум в два метра), для детей до двух лет, а также для детей до семи лет в детских садах и детских группах, телеведущие и редакторы телепрограмм (при съемках без зрителей), актеры и музыканты. Также от обязанности закрывать дыхательные пути освобождены люди с расстройством аутического спектра и психическими проблемами.

Источник: ceskenoviny.cz и novinky.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Министерство здравоохранения
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