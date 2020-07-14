Чешские ученые представили Всемирный онлайн-атлас распространения грибов

В работе над онлайн-атласом распространения грибов Global Fungi принимали участие 30 чешских ученых, работа над базой данных заняла три года, говорится в пресс-релизе Академии наук Чехии. Статья о новом атласе грибов была опубликована в журнале Scientific Data.
С помощью атласа люди могут искать, где распространены отдельные виды грибов. «Для конкретного вида или рода отображаются параметры окружающей среды, которые характеризуют места обитания. Также возможно изучение состава целых сообществ в определенных местах», — рассказал Петр Балдриан, который возглавляет Лабораторию микробиологии окружающей среды.
База данных в настоящее время содержит 20 000 образцов грибов, опубликованных более чем в 200 исследованиях. Пользователи в интерактивном режиме могут добавлять новые данные в атлас и задавать вопросы ученым.
Источник: idnes.cz