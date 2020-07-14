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Чешские ученые представили Всемирный онлайн-атлас распространения грибов

Чешские ученые представили Всемирный онлайн-атлас распространения грибов

Марина Коханкова 663 0
Сотрудники Института микробиологии Академии наук Чехии составили Всемирный атлас распространения грибов, база данных которого включает в себя десятки тысяч наименований.
Чешские ученые представили Всемирный онлайн-атлас распространения грибов

В работе над онлайн-атласом распространения грибов Global Fungi принимали участие 30 чешских ученых, работа над базой данных заняла три года, говорится в пресс-релизе Академии наук Чехии. Статья о новом атласе грибов была опубликована в журнале Scientific Data.

С помощью атласа люди могут искать, где распространены отдельные виды грибов. «Для конкретного вида или рода отображаются параметры окружающей среды, которые характеризуют места обитания. Также возможно изучение состава целых сообществ в определенных местах», — рассказал Петр Балдриан, который возглавляет Лабораторию микробиологии окружающей среды.

База данных в настоящее время содержит 20 000 образцов грибов, опубликованных более чем в 200 исследованиях. Пользователи в интерактивном режиме могут добавлять новые данные в атлас и задавать вопросы ученым.

Источник: idnes.cz

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Темы
грибы Чехия наука Академия наук Чехии учёные
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